Programação especial marcará os cinco anos da feira noturna do Centro nesta quinta

Os cinco anos da feira noturna do Centro, realizada às quintas-feiras, das 16 às 21 horas, na Rua Braz Cubas, serão comemorados com uma programação especial nesta quinta-feira (6). Três apresentações musicais, sorteio de produtos da área gastronômica e hortifrúti, além de um bolo serão as atrações da festa organizada pelos feirantes em parceira com a Secretaria de Agricultura. A pasta também divulgou as atrações musicais deste mês no espaço e na feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar.

Os músicos Adney Andrade, Dan Ribeiro e a dupla Pedro e Luiz serão as atrações desta quinta-feira (6). Os visitantes terão uma novidade gastronômica com o início da barraca de sorvete na chapa. “Vamos completar cinco anos de atividades com atrações musicais e sorteios para os visitantes. Os feirantes estão animados e a expectativa é bastante positiva. A feira noturna é uma referência para as compras, mas, principalmente, um lugar de encontro com os amigos e família”, disse o secretário de Agricultura, Renato Abdo.

Atrações de dezembro

A programação de dezembro da feira do Centro terá no dia 13, o cantor Adney Andrade. No dia 20, a atração será Dan Ribeiro e no dia 27, será a vez do cantor Ângelus. Em agosto, a feira do Centro ganhou novas opções gastronômicas, como a paella, galinhada e bife a parmegiana. Esta foi a primeira feira do gênero na cidade e também conta com barracas de frutas, legumes e verduras, além de uma área kids.

Mogi das Cruzes conta também com a feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, realizada às sextas-feiras, das 17 às 22 horas. A atração musical desta sexta-feira (7) será o músico Dan Ribeiro. O cantor Angelus se apresentará no dia 14 de dezembro. Nos dias 21 e 28 de dezembro, será a dupla sertaneja Pedro e Luiz. A feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar. O endereço da feira do Centro é Rua Braz Cubas, 470. Mais informações pelo telefone 4798-5136.