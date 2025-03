Programação 'Março por Elas' começa nesta quinta em Mogi

A programação “Março por Elas” começa nesta quinta-feira (06/03) em Mogi das Cruzes, com palestras, atividades esportivas, exposições, eventos culturais, de saúde, ambientais e o 1º Fórum Municipal das Mulheres Mogianas. As ações com foco na valorização, cuidado e respeito às mulheres, são organizadas pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com as demais pastas.

A primeira atividade é o Consultório de Rua, com exames e orientações para as mulheres, nesta quinta-feira (06/03), das 9 às 17 horas, na Praça Oswaldo Cruz, região central da cidade. Já na sexta-feira (07/03), às 9 horas, acontecerá a palestra “Assédio e Discriminação no Trânsito”, no prédio do Pipa Hub (Rua Francisco Franco, 133, Centro).

No sábado (08/03), quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, haverá o ponto alto da programação, com uma série de ações, como a exposição “Carolina: Cores e Colagens”, das 10 às 17 horas, na Pinacoteca; o Festival de Modalidades Esportivas, no Parque Airton Nogueira (7h às 12h), Parque da Cidade (7h às 14h) e no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, das 9h às 19 horas. Este último contará com a participação da prefeita Mara Bertaiolli e demais autoridades, que serão homenageadas, além de reunir apresentação de ginástica rítmica e artística, desfile das modalidades que representam Mogi com equipes femininas, aulão aberto de ritmos, amistosos de voleibol adaptado (participação de equipe de Guararema) e voleibol feminino (participação de time de Poá) e quadrangular de futsal feminino.

Ainda no sábado (08/03) haverá a palestra “Mulheres no Comando: Inteligência Emocional e Poder nos Negócios”, que será ministrada pela empreendedora Tânia Zambon, às 18 horas, no Cemforpe.

A programação segue até o final do mês, com o Sarau Di’versos – Noite de Poesia e Música (11/03); carreta da ultrassonografia para atendimento de mulheres na fila de espera para exames de imagem, como ultrassons de abdômen, transvaginal, entre outros; Sexta da Prevenção - exames de Papanicolau e teste rápido para sífilis (14, 21 e 28/03), das 7h30 à 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs); atualização do Cadastro Municipal Habitacional, workshop de manicure, design de sobrancelhas, maquiagem e dreadlock, no Polo Vila Brasileira do Fundo Social de Mogi; assinatura do Pacto Ninguém se Cala e palestras do Ministério Público de São Paulo, entre outras ações.