Projeto “A Cidade é Aqui”: Marcus Melo anunciará investimentos para Jundiapeba

O prefeito Marcus Melo anunciará novos investimentos em Jundiapeba, nas áreas de saúde, educação e segurança, na próxima quinta-feira (28), em reunião com moradores do distrito. O encontro será às 19h, na Escola Municipal Professor Mario Portes (Rua Pedro Paulo dos Santos, 2.251). Toda a população está convidada a participar. A ação faz parte do projeto “A Cidade é Aqui” – a cada 15 dias, a Prefeitura vai a um bairro para prestar contas daquilo que foi feito, sobre o que está planejado e também para ouvir a população.

Jundiapeba é uma das regiões que mais receberam investimentos em Mogi das Cruzes nos últimos anos.

Na área de infraestrutura, as obras de drenagem pavimentação de 23 ruas na Vila Nova Jundiapeba trouxeram mais qualidade de vida aos moradores do bairro. Foram implantados 3,8 quilômetros de tubulação para captação da água de chuva, diminuindo o risco de enchentes.

Está em andamento a construção do Corretor Leste-Oeste, que fará uma nova ligação da cidade com o Rodoanel. O investimento beneficiará diretamente Jundiapeba, desafogando o trânsito na Avenida Lourenço de Souza Franco.

O distrito também será um dos locais que receberá campos de futebol que serão implantados pela Prefeitura nos próximos anos, além de uma pista de skate na Praça da Liberdade, que será construída pelo Governo do Estado, em parceria com o município.

O Centro Esportivo de Jundiapeba e o Ginásio Deputado Paulo Kobayashi oferecem aulas gratuitas de atividades físicas para a população. O Centro Esportivo também passou, recentemente, por revitalização.

Já o Semae ampliará o abastecimento de água em Jundiapeba com a implantação de um novo sistema que inclui um reservatório de 7 milhões de litros.

Ainda na área de saneamento, a autarquia concluiu mais uma etapa da ampliação da rede de esgoto. Foram instalados aproximadamente 5 quilômetros de tubulações, em 24 vias, atendendo aproximadamente a mil residências, grande parte delas na Vila Nova Jundiapeba.

Outra obra importante é a reforma e modernização da estação elevatória de esgoto Dolores de Aquino. Com as melhorias, a unidade ampliará em 70% a capacidade de envio de esgoto para tratamento. O Semae também abriu licitação para modernizar a estação elevatória da Rua Indonésia, com reformas civil, hidráulica e eletromecânica, melhorando assim a capacidade operacional do sistema.

O distrito recebeu ainda o terceiro ecoponto da cidade, o primeiro com o moderno modelo de descarte de materiais.

Jundiapeba também foi uma das regiões da cidade mais contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura. Ao todo, o distrito recebeu 2.060 apartamentos

O programa Mogi é Agro, do município, já beneficiou 120 agricultores. E as cooperativas fornecem alimentos para 45 mil alunos da rede municipal. Ao todo, são 244 toneladas de hortaliças e legumes para a merenda escolar.