Projeto Academia em Casa disponibiliza aulas de exercícios físicos nas redes sociais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou na manhã desta quinta-feira (9) a disponibilização do projeto Academia em Casa em suas páginas nas redes sociais. A iniciativa oferece videoaulas de exercícios físicos que podem ser feitos pela população em casa, durante o período de isolamento social para o combate à pandemia de Covid-19 e à disseminação do novo coronavírus.

A primeira videoaula já está disponível nas páginas da Prefeitura de Mogi das Cruzes no Facebook, no Instagram e no Youtube. Ela tem cerca de 6 minutos de duração e está dividida em segmentos voltados para os jovens e os idosos. No vídeo, a professora explica os exercícios que podem ser feitos e o número de repetições para cada movimento.

O material será disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura às terças e quintas-feiras, a partir das 9 horas. Para os exercícios, serão utilizados objetos comuns nas casas das pessoas e que poderão ser utilizados. O objetivo é que a população possa permanecer fisicamente ativa mesmo com o isolamento social.

“São exercícios simples, que as pessoas podem fazer em casa e com objetos que existem nas residências, como garrafas pet ou cabo de vassoura. É importante que as pessoas observem o seu limite ao fazer a atividade física, não forçando a movimentação”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O secretário lembrou ainda que a realização de exercícios físicos é importante neste período de isolamento social para manter a qualidade de vida das pessoas. A atividade física também auxilia na melhoria da imunidade, das condições mentais da população e da saúde geral das pessoas.

Os movimentos realizados são feitos de acordo com o público alvo do segmento da videoaula. No Facebook e no Instagram, os dois segmentos estão juntos na mesma publicação, para facilitar o acesso à população. Já no Youtube, que possui uma característica diferente, eles estão separados.

As atividades gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes nos centros esportivos, aulas das Academias da Terceira Idade e em outros espaços públicos foram suspensas devido à pandemia de Covid-19. Desde o dia 18 de março, os Centros Esportivos e o Parque da Cidade foram fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Espaços como os ginásios municipais, o Centro Municipal do Paradesporto e o Núcleo de Avaliação Física (NAF) também estão com as suas atividades suspensas.

As datas e horários das videoaulas do projeto Academia em Casa serão atualizadas nas páginas da Prefeitura nas redes sociais.