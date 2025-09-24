Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/09/2025
Região

Projeto Brotar fará censo rural em 818 domicílios de Ferraz

Previsão é que o trabalho seja iniciado dentro de 30 dias com o objetivo de mapear as propriedades

24 setembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Projeto Brotar fará censo rural em 818 domicílios de FerrazProjeto Brotar fará censo rural em 818 domicílios de Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

O projeto “Brotar” desenvolvido pelo governo estadual, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos será realizado em 818 domicílios da área rural do município. 

A previsão é que o trabalho seja iniciado dentro de 30 dias com o objetivo de mapear as propriedades rurais e levantar necessidades de água, esgoto para trazer mais qualidade de vida à população. 

O censo rural como foi batizado foi o tema da reunião realizada na manhã desta quarta-feira, dia 24, na prefeitura com representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura; Segurança Urbana; Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas. 

O engenheiro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Felipe de Almeida, explicou como será feito o trabalho no município. Além de Ferraz, outros 360 municípios paulistas receberão o censo para atender as necessidades dos municípios onde a Sabesp atua.

A boa notícia: os recenseadores serão selecionados no próprio município atendendo a um pedido feito pelo secretário de Desenvolvimento e vice-prefeito, Daniel Balke, para dar oportunidade de emprego aos ferrazenses. Todo o levantamento deve ser realizado em até 90 dias e os recenseadores percorrerão as casas da zona rural a fim de fazer o cadastramento dos moradores. 

Os novos recenseadores receberão crachás, coletes e bonés para ajudar na identificação deles junto à população. No município, o trabalho abrangerá a região do Cambiri: “Todo este levantamento auxiliará nas políticas públicas e servirá para melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o engenheiro. 

As secretarias envolvidas darão suporte da seguinte forma: Desenvolvimento Econômico fará a seleção; já Segurança Urbana garantirá que o trabalho seja conduzido com a atuação da Patrulha Rural por meio da Guarda Civil Municipal (GCM). E a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, ajudará a levar as informações às comunidades. 

E a Secom ajudará na divulgação do trabalho para a população e no tratamento das informações de interesse público aos moradores.

Participaram da reunião também a secretária de Segurança Urbana, Daniele Cristina Oliveira de Freitas; Cléverson Ramos (comandante da GCM) e o GDS (diretor do Departamento de Gestão Estratégica); a coordenadora executiva Érika Esteves Melhem e Taiane Viviane Duarte da Silva (ambas do Desenvolvimento Econômico); Jaqueline Melo Oliveira (diretora do Departamento de Relações Comunitárias) e Pauleth Prado (assessor especial), que são do Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas.

