Projeto Cidadania Itinerante em Ferraz de Vasconcelos realizou 1,1 mil atendimentos

O projeto Cidadania Itinerante que percorreu Ferraz de Vasconcelos com sua unidade móvel, entre os dias 9 a 13 de janeiro, na Praça Independência, no Centro, da cidade atendeu 278 pessoas totalizando 1.126 serviços prestados aos cidadãos ferrazenses. A diferença entre atendidos e serviços prestados ocorre por uma mesma pessoa ter passado em mais de um serviço.

A lista dos serviços mais procurados ficou da seguinte forma:

- Orientações em geral (292); segunda via do RG: (261); 2ª via do CPF: (196), consulta ao Serasa: (48); 2ª Via Certidões: (37), certidão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (61), entre outros.

A ação foi realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. A van percorre vários municípios levando cidadania e serviços de utilidade pública diretamente para a população. Segundo o Estado, a iniciativa amplia a atuação das coordenadorias e programas, levando os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população.

O Cidadania Itinerante atingiu a marca de 184 mil serviços solicitados por mais de 58 mil pessoas da Região Metropolitana, interior e litoral do Estado de São Paulo e diversos bairros da Capital Paulista.