Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi

Mogi das Cruzes recebe até o dia 24 de outubro, o Projeto Cine Ecologia, iniciativa cultural e socioeducativa que une cinema, teatro e oficinas de audiovisual para conscientizar crianças e adolescentes sobre temas ligados à sustentabilidade, cidadania e meio ambiente.

O projeto facilita o acesso à arte e promove a reflexão sobre atitudes simples do dia a dia que podem transformar a relação das pessoas com o planeta. O patrocínio é da Niterra do Brasil pela Lei Rouanet e realização do Instituto Eco Ambiental.

Oficinas de Cinema

A programação teve início nesta terça, dia 14 de outubro, com a Oficina de Cinema, que acontece até o dia 16 de outubro, na EM Profª Guiomar Pinheiro Franco (Jardim São Pedro).

Durante esses três dias, jovens entre 11 a 14 anos participam do processo de produção audiovisual; da elaboração do roteiro até a edição final, resultando em curtas-metragens produzidos pelos próprios alunos, com temas ligados à ecologia e sustentabilidade.

Apresentações Cine Ecologia

De 20 a 24 de outubro, será a vez das exibições itinerantes nas escolas municipais. O projeto contará com sessões de cinema e teatro, incluindo a peça “Sustentabilidade nos Contos de Fadas”, que, de forma lúdica e divertida, aborda temas como preservação da água, reciclagem e cuidado com o meio ambiente. Ao final, haverá workshops interativos para fomentar o debate e estimular a troca de ideias entre os alunos.

Cronograma das apresentações:

20/10 – EM Dr. Álvaro de Campos Carneiro (Nova Jundiapeba)

Horários: 8h // 9h20 // 13h30 // 15h

21/10 – EM Profº Dermeval Arouca (Jardim Ivete)

Horários: 8h30 // 9h30 // 13h30 // 14h30

22/10 – EM Profª Doracy Baptista de Campos Pereira (Vila Brasileira)

Horários: 9h // 10h // 13h30 // 15h

23/10 – EM Profª Guiomar Pinheiro Franco (Jardim São Pedro)

Horários: 8h30 // 9h40 // 13h30 // 15h

24/10 – EM Profº Jacks Grinberg (Vila Cintra)

Horários: 8h30 // 10h // 13h30 // 15h

Cultura e Consciência Ambiental

Ao todo, o projeto contempla oficinas, apresentações teatrais, sessões de cinema com curtas nacionais e internacionais e debates, envolvendo centenas de estudantes da rede municipal. Durante as atividades, também serão distribuídos livretos educativos e pipoca para os participantes, reforçando o caráter cultural e de inclusão da ação.

O Projeto Cine Ecologia tem o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), realização do Instituto Eco Ambiental e apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes através da Secretaria de Educação.

Serviço

Oficina de Cinema – Projeto Cine Ecologia

EM Profª Guiomar Pinheiro Franco – Rua Maria Giacco Ramos, 199 – Jardim São Pedro – Mogi das Cruzes

14, 15 e 16 de outubro de 2025

13h30 às 17h30

Apresentações Cine Ecologia

Escolas municipais de Mogi das Cruzes (ver cronograma acima)

20 a 24 de outubro de 2025

Patrocínio: Niterra do Brasil – Lei Rouanet

Realização: Instituto Eco Ambiental