Região

Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi

Projeto facilita o acesso à arte e promove a reflexão sobre atitudes simples do dia a dia que podem transformar a relação das pessoas com o planeta

16 outubro 2025 - 15h10Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Mogi das Cruzes recebe até o dia  24 de outubro, o Projeto Cine Ecologia, iniciativa cultural e socioeducativa que une cinema, teatro e oficinas de audiovisual para conscientizar crianças e adolescentes sobre temas ligados à sustentabilidade, cidadania e meio ambiente.

O projeto facilita o acesso à arte e promove a reflexão sobre atitudes simples do dia a dia que podem transformar a relação das pessoas com o planeta.  O patrocínio é da Niterra do Brasil pela Lei Rouanet e realização do Instituto Eco Ambiental.
Oficinas de Cinema

A programação teve início nesta terça, dia 14 de outubro,  com a Oficina de Cinema, que acontece até o dia 16 de outubro, na EM Profª Guiomar Pinheiro Franco (Jardim São Pedro).

Durante esses três dias, jovens entre 11 a 14 anos participam do processo de produção audiovisual; da elaboração do roteiro até a edição final, resultando em curtas-metragens produzidos pelos próprios alunos, com temas ligados à ecologia e sustentabilidade.

Apresentações Cine Ecologia

De 20 a 24 de outubro, será a vez das exibições itinerantes nas escolas municipais. O projeto contará com sessões de cinema e teatro, incluindo a peça “Sustentabilidade nos Contos de Fadas”, que, de forma lúdica e divertida, aborda temas como preservação da água, reciclagem e cuidado com o meio ambiente. Ao final, haverá workshops interativos para fomentar o debate e estimular a troca de ideias entre os alunos.

Cronograma das apresentações:

20/10 – EM Dr. Álvaro de Campos Carneiro (Nova Jundiapeba)
Horários: 8h // 9h20 // 13h30 // 15h
21/10 – EM Profº Dermeval Arouca (Jardim Ivete)
Horários: 8h30 // 9h30 // 13h30 // 14h30
22/10 – EM Profª Doracy Baptista de Campos Pereira (Vila Brasileira)
Horários: 9h // 10h // 13h30 // 15h
23/10 – EM Profª Guiomar Pinheiro Franco (Jardim São Pedro)
Horários: 8h30 // 9h40 // 13h30 // 15h
24/10 – EM Profº Jacks Grinberg (Vila Cintra)
Horários: 8h30 // 10h // 13h30 // 15h

Cultura e Consciência Ambiental

Ao todo, o projeto contempla oficinas, apresentações teatrais, sessões de cinema com curtas nacionais e internacionais e debates, envolvendo centenas de estudantes da rede municipal. Durante as atividades, também serão distribuídos livretos educativos e pipoca para os participantes, reforçando o caráter cultural e de inclusão da ação.

O Projeto Cine Ecologia tem o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), realização do Instituto Eco Ambiental e apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes através da Secretaria de Educação.

Serviço

Oficina de Cinema – Projeto Cine Ecologia
EM Profª Guiomar Pinheiro Franco – Rua Maria Giacco Ramos, 199 – Jardim São Pedro – Mogi das Cruzes
14, 15 e 16 de outubro de 2025
13h30 às 17h30
Apresentações Cine Ecologia
Escolas municipais de Mogi das Cruzes (ver cronograma acima)
20 a 24 de outubro de 2025
Patrocínio: Niterra do Brasil – Lei Rouanet
Realização: Instituto Eco Ambiental

