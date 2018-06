Projeto da Câmara pede redução no valor da passagem de ônibus em Itaquá

Diante da redução em R$ 0,46 do preço do diesel feita pelo Governo Federal, após a greve dos caminhoneiros, o vereador Carlos Alberto Santiago (PSD) apresentou na Câmara de Itaquaquecetuba, nessa terça-feira (5), um projeto de lei que propõe a redução no preço da passagem de ônibus no município.

Protocolado no mesmo dia e apresentado em plenário pelo parlamentar, o texto estabelece a redução do valor da tarifa do serviço de transporte coletivo municipal em caso de diminuição dos valores do óleo diesel ou de outro combustível que seja utilizado pela frota de ônibus no município de Itaquá.

Durante a apresentação do projeto de lei, Santiago justificou a proposta utilizando-se dos mesmos argumentos que as empresas do transporte coletivo usam quando cobram aumento do preço da passagem de ônibus: a variação no preço do diesel.

“Se a Prefeitura dá a autorização para o aumento no preço da passagem e, nas planilhas, o principal componente é o valor do diesel, agora com a redução em R$ 0,46 o valor deve permanecer o mesmo? Por quê?”, questiona.

Para o vereador, com a medida do governo federal a concessionária CS Brasil, que administra o transporte público em Itaquaquecetuba, vai ter um aumento significativo na margem de lucro dela e essa diferença deve ser repassada ao usuário do serviço. “Se a empresa tem esse ganho é indispensável que ela passe aos munícipes”, cobra.

Iniciativa

O vereador ainda questionou a falta de habilidade técnica da Prefeitura em detectar a necessidade desta medida, pois esse tipo de iniciativa deveria partir da equipe do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB).