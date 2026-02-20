Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Projeto de aluna da UMC aprovado pela Fapesp inova o ensino da fisiologia cardíaca

Iniciativa tem como objetivo a atualização e aplicação do simulador PV-Loop

20 fevereiro 2026 - 16h52Por Da região
- (Foto: Divulgação)

A estudante Ana Clara Gushikem Renzi, do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), foi selecionada para desenvolver um projeto de Iniciação Científica com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A iniciativa tem como objetivo a atualização e aplicação do simulador PV-Loop, um dispositivo voltado ao ensino da fisiologia cardíaca.

O simulador permite que estudantes visualizem, de forma prática e interativa, como o coração funciona a cada batimento analisando a curva Pressão - Volume. A ferramenta torna o aprendizado mais claro e próximo da realidade clínica, contribuindo para uma formação médica mais sólida.

A pesquisa (Proc. 2025/22478-7) teve início em 2025, sob orientação do Prof. Dr. Robson Rodrigues da Silva, professor de Matemática Aplicada e pesquisador no Programa de Engenharia Biomédica da Universidade de Mogi das Cruzes. O projeto contou ainda com coorientação do Prof. Dr. Jose Puglisi, da California Northstate University, College of Medicine, e colaboração do Prof. Dr. James @Watrous, da Saint Joseph’s University, na Filadélfia (EUA). As descobertas do estudo também serão incorporadas às atividades acadêmicas dessas instituições internacionais.

Segundo o Prof. Dr. Robson Rodrigues da Silva, o projeto reforça o compromisso da UMC com a integração entre pesquisa, inovação tecnológica e ensino em saúde. “Nossa atuação, fortalecida por colaborações internacionais, busca incorporar metodologias educacionais baseadas em simulação, contribuindo para uma formação médica de qualidade e alinhada às demandas contemporâneas do ensino em saúde”, destacou.

Com a aprovação da bolsa pela FAPESP, o próximo passo do projeto é ampliar o acesso à ferramenta, promovendo a modernização do simulador, melhorias na interface e a inclusão de novos recursos interativos. A expectativa é contribuir para um ensino mais ativo, visual e integrado da fisiologia cardiovascular, fortalecendo a formação médica baseada em evidências e em tecnologias educacionais.

