Projeto de combate ao bullying em Ferraz atende mais de 12 mil alunos

Em parceria com a Secretaria de Saúde, as psicólogas da rede apresentaram temas fundamentais para a formação dos alunos nos últimos meses, bem como ter atenção com esses comportamentos no futuro. As escolas Helmuth Hermann Louis Baxmann, no Parque São Francisco, e Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio, participaram do projeto, mas de acordo com a Educação, o objetivo é que mais unidades sejam contempladas no próximo semestre.

No 6° ano, a aluna Maria Fernanda falou sobre a importância de abordar o tema nas salas de aula. “Existem muitos tipos de bullying e conhecemos todos eles. Agradeço pela dedicação de todos, porque aprendemos a ajudar nossos amigos a superarem e enfrentarem os problemas da melhor forma”.

Para a psicóloga Carmem Silva, a reflexão convida à mudança e amplia os nossos conhecimentos. “É de suma importância ter espaços onde possamos discutir sobre o tema, para observar, refletir e entender por ângulos diferentes a problemática que o bullying provoca nas pessoas e na sociedade. Teremos a oportunidade de criar estratégias e, bem como, políticas públicas no combate ao bullying”, pontua.

Também estiveram no encontro a secretária de Educação, Paula Trevizolli, diretora do departamento pedagógico, Sônia Regina, o Tenente da Polícia Militar, Henrique Lourenço, a gestora educacional, Roberta Rodrigues e o 2° Sargento da PM, José Miranda.

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos reuniu alunos, professores e convidados para o encerramento do Projeto Combate ao Bullying, na última quinta-feira (5), na Emeb Maria Inês Batista Gurgel, no Núcleo Itaim. Mais de 12 mil estudantes participaram da iniciativa que levou a cultura de paz na rede municipal de ensino.