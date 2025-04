Projeto de duplicação da SP-31 atrasa e fica pronto no 2º semestre

O projeto de duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) atrasou e deve ficar pronto apenas no 2º semestre de 2025, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

Antes, conforme noticiado pelo DS em outubro de 2024, a previsão de entrega era para junho deste ano. O projeto prevê a duplicação de 36,2 km da rodovia, entre os quilômetros 33,1 e 69,3.

De acordo com o DER, após a finalização do projeto executivo, será definido o valor do investimento e analisada a viabilidade financeira. O departamento falou que, caso haja disponibilidade orçamentária, será autorizada a continuidade das tratativas para a publicação do edital de licitação, o que deve ocorrer no menor prazo possível.

As cidades beneficiadas com a duplicação são: Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.

A Rodovia Índio Tibiriçá SP 031 é uma rodovia brasileira que liga o município de São Bernardo do Campo até o município de Suzano, ambos na Região Metropolitana de São Paulo.

É a principal ligação entre a Região do Alto Tietê e a Região do ABC Paulista, também serve de opção para aqueles que moram na Região do Alto Tietê e querem ir ao litoral paulista ou a Zona Sul do município de São Paulo.