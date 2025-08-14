Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Turismo

Projeto de parque aquático de R$ 130 mi e 550 empregos em Poá é entregue ao governo de SP

Secretário estadual de Turismo Roberto de Lucena recebeu proposta

14 agosto 2025 - 05h00Por de Poá
Poá poderá receber um dos maiores parques aquáticos do país. Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (12), investidores apresentaram para o prefeito Saulo Souza e para o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o projeto do empreendimento turístico previsto para ser construído no Jardim Santa Helena, ocupando uma área de 114 mil metros quadrados e com investimento total estimado em R$ 130 milhões.

A previsão é que o parque receba cerca de 800 mil visitantes por ano, gerando 550 empregos diretos e aproximadamente 5 mil indiretos, considerando a cadeia de fornecimento e a movimentação econômica na cidade. Entre as atrações previstas estão o que promete ser o maior toboágua do mundo, áreas para lazer infantil e adulto, piscina de ondas, área radical, piscinas relaxantes, restaurantes, centro de convenções, lojas, reserva biológica, amplo estacionamento e outras atividades para toda a família.

Segundo os engenheiros Marcelo Leite e Felipe Teixeira, e o empresário João Mello, que representam a Parquis Engenharia e o Grupo Vilarejo, responsáveis pela construção, incorporação e operação do futuro espaço, o projeto vem sendo desenvolvido desde 2022. Em 2024 foi concluído o projeto executivo e, em junho deste ano, o protocolo para licença foi enviado à CETESB. A obra está prevista para começar em 2026, com estimativa de três anos para conclusão.

Para o prefeito Saulo Souza, o empreendimento representa um salto econômico e turístico para Poá. "É muito importante a presença do secretário de Estado na nossa cidade e nessa apresentação, pois isso mostra que o governo estadual está empenhado nessa missão de colocar Poá em um próximo nível. O município perdeu o título de estância turística e temos a chance de recuperar com a ajuda de projetos como esse.” 

Ele também relembrou os investimentos de R$ 2 bilhões do governo estadual em mobilidade urbana na cidade, incluindo a implantação de alças de entrada e saída para o Trecho Leste do Rodoanel Governador Mário Covas em Poá e a revitalização das estações de trem Poá e Calmon Viana, o que facilitará o acesso ao futuro parque. “Enquanto gestão municipal, vamos colocar nossos técnicos à disposição para que possamos acompanhar o início dessas obras e a entrega desse importante equipamento futuramente”, acrescentou.

O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, reforçou o compromisso do governo com o projeto. "Poá tem sua marca ligada à água mineral e está próxima de rodovias importantes e do aeroporto de Guarulhos, a maior porta de entrada do país. Estou entusiasmado e motivado com esse parque, que pode devolver à cidade o título de estância turística novamente e colocar toda a região do Alto Tietê em outro patamar", declarou.

Com vasta atuação no setor de hotéis, shoppings, resorts e parques aquáticos no Brasil, os grupos envolvidos apostam que o projeto será um marco para a cidade e para a região. O empresário João Mello afirmou que o objetivo é oferecer uma experiência única. “Buscamos constantemente maneiras de nos reinventar e proporcionar aos nossos clientes algo que vá além do esperado. É um parque que será feito para a família, com atividades para diferentes gerações. Estudamos, inclusive, trazer essa história da água de Poá para dentro do parque", destacou.

A secretária de Turismo da cidade, Debora de Lucrezio, ressaltou o impacto positivo que o parque trará para a economia e o turismo da cidade. "É uma área excelente, com boa localização e vista maravilhosa. É bom ver tantos profissionais de qualidade envolvidos em um projeto dessa magnitude. Vai movimentar o turismo da nossa cidade, toda a região e atrair a rede hoteleira".

