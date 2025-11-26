Projeto 'Desenhando a Vida' transforma o Paço Municipal de Ferraz em galeria de arte estudantil

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos está promovendo, até sexta-feira (28), uma exposição do projeto de arte “Desenhando a Vida”, desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual PEI Iijima. A ação é uma parceria em conjunto com a Secretaria de Administração e está sendo exibida no Paço Municipal.



Este projeto é fruto das atividades pedagógicas do Programa de Ensino Integral (PEI), visa incentivar a expressão artística, fortalecer o protagonismo juvenil e promover a valorização da vida por meio da arte.



Nesta mostra foram reunidos desenhos, pinturas e diversas produções visuais elaboradas pelos estudantes, oferecendo à população a oportunidade de prestigiar o talento e a criatividade dos jovens ferrazenses.



Para a coordenadora Executiva de Administração, Elen de Oliveira, é muito importante a divulgação de projetos como este. “Para nós, apoiar iniciativas como o ‘Desenhando a Vida’ é uma forma de reconhecer o potencial dos nossos jovens e fortalecer a relação entre a escola e o poder público. O Paço Municipal está de portas abertas para que a arte dos estudantes seja valorizada e compartilhada com toda a cidade”, afirma.



A Secretaria de Administração tem garantido todo o suporte necessário para a realização da atividade, reforçando o compromisso da gestão municipal com iniciativas que aproximam a comunidade escolar do poder público.