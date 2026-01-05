Projeto do Coletivo Ciranda abre inscrições para capacitação gratuita de artesãs no Alto Tietê

A partir de hoje, 5 de janeiro, estão abertas as inscrições para o “Projeto Feira de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê”. A iniciativa, realizada pelo Coletivo Ciranda, tem como objetivo promover a valorização do artesanato tradicional feminino por meio de oficinas criativas voltadas à formação profissional de mulheres trabalhadoras e fazedoras de manualidades.

A proposta busca fortalecer a economia criativa de Mogi das Cruzes e das cidades do Alto Tietê. Idealizado por Ana Paula do Amaral e Nataly Santos, o projeto, estruturado a partir da observação da realidade das artesãs da região, acontecerá na sede do Cursinho Maio de 68, no Centro de Mogi, e conta com apoio do Edital Fomento CultSP-PNAB Nº 17/2024. Todas as ações são gratuitas.

O "Projeto Feira de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê" nasceu da percepção de que muitas mulheres da economia criativa produzem com grande qualidade, mas enfrentam dificuldades para acessar formação, ferramentas profissionais e espaços de venda.

Nas trocas dentro do Coletivo Ciranda Feira Popular de Mulheres, percebemos o quanto essas mulheres carregam saberes potentes, porém pouco valorizados e ainda pouco reconhecidos como trabalho. O projeto surge como resposta a essa necessidade: criar um espaço de acolhimento, aprendizagem e profissionalização, onde elas possam desenvolver seus produtos, fortalecer sua autonomia financeira e construir redes de apoio”, explica Nataly Santos, coordenadora do projeto.

As inscrições são abertas para mulheres a partir de 18 anos que trabalhem com manualidades: artesãs, artistas visuais, grafiteiras, agricultoras, residentes em Mogi das Cruzes ou em cidades do Alto Tietê. Após o período de inscrição, as candidatas passarão por uma curadoria, e as selecionadas participarão do Programa de Capacitação.

Capacitação profissional

Com previsão de início no mês de fevereiro, o Programa de Capacitação inclui cursos como: Formalização da MEI: passo a passo para formalizar seu trabalho; Educação financeira para mulheres empreendedoras; Mídias sociais e vendas online (Instagram e WhatsApp); Produção de vídeos: Reels com celular; Fotografia com celular; Criação de identidade visual no Canva, e ChatGPT aplicado ao empreendedorismo criativo. Além das aulas, cada participante receberá mentoria individual, com 12 encontros online ao longo dos seis meses de duração do projeto, totalizando 360 mentorias.

“Nessa fase, elas aprendem a melhorar seus produtos, organizar o trabalho, entender como vender, como precificar e como apresentar suas marcas. É uma etapa fundamental para que ganhem conhecimento, confiança e apoio. O caminho do artesanato e do empreendedorismo feminino costuma ser muito solitário. Muitas mulheres começam a produzir por necessidade, por talento ou por tradição, mas sem acesso às ferramentas que transformam o fazer artesanal em renda constante e autonomia financeira”, reforça Nataly.

Ao final do programa, as alunas colocarão em prática o que aprenderam. Serão realizadas três feiras de artesanato, uma por mês, durante três meses, das 11h às 18h, sempre em um sábado ou domingo. A entrada será gratuita. As participantes se revezarão nas duas primeiras edições, e a Feira de Encerramento reunirá todas as artesãs formadas pelo projeto. Elas serão contempladas ainda com uma ajuda de custo para a realização destas feiras.

Inscrições – Passo a passo

Para se inscrever, as interessadas devem preencher o formulário disponível na bio do Instagram do Coletivo Ciranda:

@ciranda.feirapopular

As inscrições estarão abertas a partir de 5 de janeiro de 2025. O início das aulas está previsto para o mês de fevereiro

Sobre o Coletivo Ciranda

Criado em 2022, o Coletivo Ciranda é uma importante rede de apoio para mulheres artesãs e produtoras agroecológicas em Mogi das Cruzes. A iniciativa fortalece a economia criativa local e promove autonomia econômica por meio de feiras periódicas, oficinas, debates e rodas de conversa.

O coletivo funciona na sede do Cursinho Popular Maio de 68, com atendimento diário, de segunda a domingo, das 9h às 18h, acolhendo mulheres que buscam formação, rede de apoio e novas oportunidades dentro do empreendedorismo criativo.