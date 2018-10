Projeto fomenta cidadania para jovens e forma ‘Bombeiros Mirim’ em Itaquá

Com o objetivo de tirar os jovens das ruas e drogas, um projeto social de Itaquaquecetuba vem ocupando o tempo vago do jovem com atividades na cidade. E uma delas permitiu que eles sentissem, esta semana, o que é ser bombeiro. O evento foi realizado na sede da Defesa Civil.

A ideia de implantar o ‘bombeiro mirim’ surgiu do fotógrafo Isaias da Paz, integrante da Associação Razão de Viver. Ele trabalha com ações sociais em prol de crianças e jovens no Parque Piratininga.

Na prática, ao menos, 100 jovens aprendem questões como disciplina, primeiros socorros, prevenção a acidentes e incêndios e, também, no cuidado ao meio ambiente. “Além do trabalho, eles recebem orientações de civismo e cidadania. Além de nós (Defesa Civil), o projeto conta com o apoio de bombeiros militares, guardas civis, policiais militares e outros profissionais”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Anderson Silva.

O projeto conta com o apoio de parceria entre a iniciativa privada e o poder público. “A Associação Razão de Viver é uma idealizadora e motivadora. Vive em busca de parceiros transformadores para fortalecer este projeto”, disse o coordenador.

Em 2019, os organizadores estimam que o projeto tenha um aumento no número de jovens. Atualmente, os alunos recebem orientações aos sábados na Escola Municipal Josefa da Costa de Souza Moura, no Parque Piratininga. “Projetos como este deveriam ser mais fomentados na cidade. É expandi-los para todos os bairros. Na minha visão, a iniciativa é positiva, pois permite transformar a vida de jovens e famílias. É combater o mal e a violência com inteligência, com a educação”, finalizou Silva.

A Defesa Civil de Itaquá realiza a três anos palestras, recreações, orientações e acompanhamentos na cidade, em busca de estreitar o relacionamento da população com o órgão.