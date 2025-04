Projeto Guerreiras promove encontro especial com mulheres em tratamento ou que venceram o câncer

No próximo dia 24 de abril, às 9 horas, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes promoverá um encontro inspirador do Projeto Guerreiras com mulheres que estão enfrentando o câncer e também aquelas que já superaram a doença, criando um espaço de troca, acolhimento e fortalecimento mútuo. O evento é gratuito e acontece no auditório da clínica, na rua Dr. Osmar Marinho Couto, nº 78, Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Para inscrever, basta enviar uma mensagem para o whatsapp 11 5464-3475.

Com o tema “Luta como um gesto de amor”, o encontro será conduzido pela psicóloga da clínica Valéria Rocha Macedo e Juciene Kurita psicóloga convidada. Ao longo do evento elas vão incentivar as participantes a compartilharem suas histórias, experiências e aprendizados ao longo da jornada contra o câncer. A proposta é criar uma rede de apoio onde cada palavra, cada escuta e cada gesto contribuam para o enfretamento da doença e empoderamento feminino.

O Projeto Guerreiras é uma iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes e nasceu com o propósito de apoiar emocionalmente pacientes com câncer, despertando dentro de si o lado guerreira para enfrentarem a doença com mais leveza, fé, esperança e força. Desde 2022, o projeto tem incentivado mulheres a participarem de ações de humanização que contemplam sessão de fotos para compor o calendário da anual do Centro Oncológico, exposições culturais com as fotos profissionais e rodas de conversas onde as guerreiras participam para reforçar que o diagnóstico do câncer não é o fim.