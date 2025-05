Projeto Guerreiras promove segundo encontro com foco em cuidados ginecológicos

O Projeto Guerreiras realiza, nesta quinta-feira (29), às 9h, o segundo encontro com mulheres que enfrentaram ou estão enfrentando o câncer. A proposta é oferecer apoio, informação e acolhimento, promovendo mais qualidade de vida para essas guerreiras. O encontro acontece no auditório do Centro Oncológico, localizado na rua Dr. Osmar Marinho Couto, n° 78, Alto do Ipiranga.

A atividade é gratuita e aberta ao público. Informação e inscrição pelo Whatsapp (11) 54643475.

Nesta edição, o encontro contará com a presença especial da ginecologista Dra. Cristina Rodrigues Saraceni, que irá abordar orientações fundamentais sobre os cuidados ginecológicos pós-tratamento oncológico. A conversa será aberta, leve e acolhedora, buscando esclarecer dúvidas e fortalecer o cuidado integral com a saúde da mulher.

O Projeto Guerreiras é uma iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes e foi criado para mostrar às pessoas que o diagnóstico do câncer não é o fim, e que o apoio é parte essencial do processo de cura e superação.

Data: 29 de maio

Horário: 9h

Local: Centro Oncológico Mogi das Cruzes

Entrada gratuita – Vagas limitadas