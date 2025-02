Projeto 'Me Leva Pra Casa' incentiva adoção responsável de animais resgatados

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, está promovendo a adoção responsável de cães resgatados vítimas de maus-tratos por meio do projeto “Me Leva Pra Casa”. Os peludos estão à espera de um lar na Clínica Veterinária Municipal, no Sítio Paredão.

Ao todo, oito cachorros, entre fêmeas e machos sem raça definida, receberam todos os cuidados necessários pelas equipes da clínica e seguem ansiosos para ganhar uma verdadeira família, que poderá oferecer o amor, carinho e segurança que tanto precisam. Em parceria com a Secretaria de Comunicação, os astros de quatro patas participaram de um ensaio fotográfico encantador e estão na expectativa de receber o afeto e cuidado que realmente merecem. Vale destacar que todos os animais estão vacinados, vermifugados e castrados.

Em 2024, a iniciativa realizou a adoção de 288 animais. O processo é rigoroso e precisa de muita responsabilidade por parte do morador, já que o animal fará parte da família. Será necessário preencher o termo de adoção com os dados pessoais e garantir o comprometimento com o bem-estar físico, psicológico e seguro do animal, além da presença e assinatura de duas testemunhas na hora da acolhida.

Os interessados devem comparecer na Secretaria de Meio Ambiente, no Parque Municipal Nosso Recanto, das 8 às 16 horas, localizado na Avenida Lourenço Paganucci, 1133, no Jardim Pérola. Mais informações pelo telefone 4678-2275.