Projeto oferece palestras e cursos gratuitos para famílias atendidas pelos Cras e Creas de Ferraz

Nesta quarta-feira (24), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) instalado no Centro de Integração da Cidadania (CIC) recebeu mais uma edição do projeto “Volta Por Cima”, iniciativa que promove capacitação, palestras e cursos gratuitos voltados a famílias acompanhadas pelo Cras e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).



A ação é desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de fomentar oportunidades de aprendizado, geração de renda e inclusão produtiva.



Durante o encontro, a gestora de geração de renda e projetos de desenvolvimento local do Sebrae, Roseli Lima Bezerra, ministrou a palestra “Habilidades essenciais para empreender”, reforçando a importância do preparo e da qualificação para quem deseja iniciar ou expandir seu próprio negócio.



O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento das famílias participantes. “Esta não é apenas mais uma ação da Assistência, mas sim uma oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto no âmbito social quanto econômico. Teremos palestras que contribuem para a inserção no mercado de trabalho, a educação financeira e o planejamento orçamentário. Estamos comprometidos em fazer uma diferença positiva na vida das famílias atendidas pelo Cras e pelo Creas”, afirmou.



Próximos encontros do projeto

30/09 – Cras Bela Vista | a partir das 10h



Terceira fase – cursos profissionalizantes gratuitos

SENAC – Técnicas de esmaltação em gel (presencial)

Local: Cras São Francisco – Rua Américo Trufelli, 60 – Pq. São Francisco

Datas: 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 24/10, das 13h às 17h.



SENAI – Aprenda a fabricar e vender pães, doces e semi-doces (presencial)

Local: CIS Ferraz – Rua Getúlio Vargas, 199 – Vila Romanópolis

Datas: 26 e 27/11 e 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12/12, das 8h às 12h.



SENAI – Aprenda a fabricar e vender produtos de confeitaria (presencial)

Local: CIS Ferraz – Rua Getúlio Vargas, 199 – Vila Romanópolis

Datas: 26 e 27/11 e 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12/12, das 13h às 17h.