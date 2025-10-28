Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Projeto Onírica leva ateliê itinerante de arte têxtil à ONG Social Skate em Poá

Ateliê será levado com evento aberto à comunidade nesta quarta (29)

28 outubro 2025 - 16h35Por de Poá
Projeto Onírica leva ateliê itinerante de arte têxtil à ONG Social Skate em PoáProjeto Onírica leva ateliê itinerante de arte têxtil à ONG Social Skate em Poá - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira, 29 de outubro, às 9 horas, acontece mais uma parada do Projeto Onírica, uma iniciativa cultural que transforma uma Kombi de 1996 em um ateliê itinerante de arte têxtil. A ONG Social Skate (Rua Diva, 495 – Calmon Viana, Poá) receberá o projeto, que é aberto à comunidade e promete uma manhã de arte, aprendizado e trocas inspiradoras.

Idealizado pela artista e pedagoga Ariane de Moraes, o Projeto Onírica une arte têxtil, sustentabilidade e empoderamento feminino, levando oficinas gratuitas de tingimento natural, estamparia botânica e reaproveitamento de tecidos para instituições sociais de Poá. 

A Kombi Onírica, revitalizada pela própria artista, é uma obra de arte sobre rodas: sua carroceria foi revestida com retalhos e tecidos que carregam memórias e afetos, simbolizando o propósito do projeto — costurar histórias e criar conexões por meio da arte e da sustentabilidade.

“Quando costuramos juntas, costuramos também histórias, vínculos e possibilidades. O Onírica nasceu do sonho de levar a arte para além das paredes do ateliê, transformando qualquer espaço em lugar de criação e vida”, explica Ariane de Moraes.

Durante as oficinas, as participantes aprendem técnicas manuais, produzem suas próprias peças e recebem um kit de costura, incentivando a continuidade da prática como forma de expressão, autoestima e geração de renda.

O projeto, que já passou por outras instituições da cidade, como o Serviço Social Batuíra e a Associação de Moradores da Vila São Francisco, segue com novas edições até o final de outubro. 

O encerramento será no dia 29 de novembro, no Bosque Nova Poá, com uma formatura que reunirá as participantes para a exposição das criações, entrega de certificados e celebração coletiva.

As oficinas recebem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poá e produção executiva da Okê! Produções Culturais. Mais informações pelo instagram @atelie_onirica e @okeproducoes.

Serviço – Projeto Onírica: ateliê itinerante de arte têxtil em Poá
Local: ONG Social Skate – Rua Diva, 495 – Calmon Viana, Poá
Data: 29 de outubro (quarta-feira)
Horário: a partir das 9 horas
Evento aberto à comunidade
Realização: Ariane de Moraes
Produção Executiva: Okê! Produções Culturais
Financiamento: Lei Aldir Blanc
Apoio: Secretaria Municipal de Cultura de Poá

