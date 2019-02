Projeto Piscina vai atender 600 alunos na escola Heitor Gloeden em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, esteve nesta segunda-feira (11) na escola municipal Heitor Gloeden para acompanhar o início do Projeto Piscina, que vai oferecer aulas de natação e hidroginástica para mais de 600 alunos. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá e o secretário de Educação, Carlos Humberto Martins Duarte, também acompanharam a primeira aula.

As atividades atenderão pessoas de diferentes idades e segundo o prefeito Gian Lopes, assim como outras ações da administração municipal, o objetivo do Projeto Piscina é contribuir para a formação do cidadão e também favorecer o desenvolvimento da comunidade.

“O acesso ao Esporte é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais e essa nossa iniciativa será referência no Alto Tietê. Ressalto ainda que oferecer práticas esportivas para nossos alunos é uma forma de melhorar a qualidade de vida dos participantes. Ou seja, um projeto muito importante da Secretaria de Educação e todos os envolvidos estão de parabéns”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O coordenador do Projeto Piscina na escola Heitor Gloeden, Leonardo Lima Ferracine, explicou que a iniciativa vai atender 18 turmas (14 de natação e 4 de hidroginástica), que serão divididas nos períodos da manhã, tarde e noite. As aulas serão oferecidas durante o calendário escolar.

“Importante informar que além dos estudantes da Heitor Gloeden, também atendemos alunos de outras escolas como Walter de Almeida Monteiro, Cybele de Paiva Valsecchi, João Pedro de Almeida e Estância Hidromineral”.

A moradora do Jardim Obelisco, Emília Cristiane dos Reis, disse ter recebido com muita felicidade a notícia que a escola da filha iria oferecer aulas de natação.

“A Cecília (9 anos) sempre teve o sonho de fazer natação e agora ela pode contar com isso e o melhor na própria escola que estuda. Estamos muito felizes. Está tudo perfeito. Maravilhoso”.

O secretário de Educação, Huberto Martins, acrescentou que a piscina da escola Heitor Gloeden está em ótimas condições para atender os alunos.

“Fizemos todas as ações necessárias para que este projeto seja realizado com as melhores condições possíveis. É uma felicidade muito grande poder oferecer mais este benefício para nossos estudantes”.