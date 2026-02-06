Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Projeto Reviva Recanto retoma atividades em Ferraz de Vasconcelos

Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal volta a funcionar em 2026 com encontros voltados à saúde, bem-estar e convivência da terceira idade

06 fevereiro 2026 - 07h00Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal informa que o Projeto Reviva Recanto retoma as atividades nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, marcando o retorno dos atendimentos em 2026 com foco na promoção da saúde integral e do bem-estar físico, emocional e social das pessoas da terceira idade.

O projeto foi estruturado para proporcionar momentos de cuidado, convivência e alegria, sempre respeitando as individualidades, os limites e o ritmo de cada participante. A proposta é estimular corpo e mente de forma leve e prazerosa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos idosos atendidos.

A programação inclui atividades de alongamento e movimento corporal leve, práticas de respiração e relaxamento, rodas de conversa com escuta ativa, dinâmicas recreativas e lúdicas, além de exercícios que estimulam a memória, a autoestima e a socialização. Mais do que uma agenda de atividades, o Reviva Recanto promove integração, troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

Segundo a diretora do Departamento de Documentação e Informação da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, Paula Valentim, a retomada reforça o compromisso contínuo com a população idosa do município. “O Reviva Recanto vai além de um simples encontro. É um espaço de acolhimento, pertencimento e valorização da pessoa idosa. A retomada das ações reafirma o compromisso da Prefeitura com a saúde, a alegria e o bem-estar em todas as fases da vida”, destacou.

As atividades do Projeto Reviva Recanto acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h30. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer presencialmente no Parque Nosso Recanto, localizado na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense, munido de documento pessoal com foto. Vale ressaltar que as vagas são limitadas.

