Projeto 'Sementinha' forma 600 crianças no primeiro semestre de 2018

Ao todo, 600 crianças se formaram no projeto ‘Sementinha’ neste primeiro semestre de 2018 em Itaquaquecetuba. O projeto, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM), visa conscientizar jovens e adultos quanto aos perigos do uso às drogas. A atividade é desenvolvida por agentes municipais, que formam o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).

Segundo o comandante da GCM, Walter Augusto Silva, o projeto já alcançou 32 mil crianças de escolas da rede municipal. Desde 2011, os agentes municipais desenvolvem a atividade na cidade. “É uma iniciativa que não aborda somente a prevenção e combate às drogas, mas busca se aproximar da comunidade. Por isto, o ponto inicial são as crianças”.

“Ensinamos habilidades de autocontrole e resistências às influências negativas. Por exemplo: as drogas. Isso motiva e eleva a autoestima das crianças, além de proteger o cidadão ao afastá-lo do narcotráfico”, disse o coordenador do Guard, o agente Manoel. Além dele, participam do projeto os GCMs Aquino, Maria, Jessica e Benjamin.