Projeto social atende mais de 130 crianças através do esporte em Itaquá

O pontapé inicial ocorreu em julho de 2012, e desde então, a atividade segue o objetivo de oferecer não apenas ensinamentos do futebol, mas espírito esportivo, determinação e respeito entre as crianças e adolescentes participantes.

“Quando iniciamos, éramos quatro pessoas e sabíamos que a nossa missão era muito além de apenas reunir crianças pra jogar bola. Aqui eles aprendem a ter disciplina, cidadania e ainda se divertem”, explica o fundador do projeto Andre Francisco da Silva.

As aulas ocorrem em um campo de futebol instalado na rua Jequitibá, nº 164, no Jardim Odete, a partir das 8h. As atividades são divididas em três categorias: para crianças de 7 a 11 anos, de 12 a 14 e jovens de 15 a 17 anos. Os alunos também recebem café da manhã.

Para fazer parte, é necessário apresentar cópia do RG, comprovante de endereço e um responsável legal. O projeto também arrecada itens para as atividades, como bolas, chuteiras e coletes. As doações podem ser feitas no dia das atividades.

“Entendemos a importância do esporte para a transformação de muitas pessoas e, começar isso com crianças é ainda mais significativo. Quando abrimos a possibilidade dessas aulas, abrimos também um novo horizonte na vida desses pequenos”, completou André.

Disciplina, acolhimento e práticas esportivas. Através desses elementos, um projeto social de Itaquaquecetuba atende mais de 130 crianças e adolescentes do bairro Jardim Odete e região. Com aulas semanais de futebol, há mais de dez anos o projeto segue levando práticas esportivas para meninos e meninas.