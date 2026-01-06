Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 06 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Projeto Social Pequenos Cisnes abre inscrições para novas turmas de formação gratuita em dança

Iniciativa oferece formação gratuita em Ballet Clássico e Jazz

06 janeiro 2026 - 14h23Por Da região
- (Foto: Robson Regato)

O Projeto Social Pequenos Cisnes está com edital de inscrições aberto para novas turmas de formação gratuita em dança voltada a  crianças de 8 a 12 anos, estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) de Mogi das Cruzes. A iniciativa oferece formação gratuita em Ballet Clássico e Jazz, promovendo o acesso à arte, à educação cultural e ao desenvolvimento social por meio da dança.

Para o ano de 2026, estão disponíveis 30 vagas, destinadas a meninas e meninos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 5 e 10 de janeiro, por meio de formulário eletrônico disponível no Instagram oficial do projeto.

O processo seletivo contará com análise das inscrições e uma audição presencial, etapa que visa avaliar aspectos pedagógicos e o perfil dos candidatos, respeitando o caráter formativo e inclusivo do projeto. A lista dos inscritos habilitados para a audição será divulgada no dia 12 de janeiro, também pelas redes sociais do Pequenos Cisnes.

As aulas acontecem uma vez por semana, aos sábados das 8 às 14 horas, na sede do Projeto Social Pequenos Cisnes, localizada no Ballet Danielle Bittencourt  (R. Agostinho Caporali, 472, Vila Oliveira),  em Mogi das Cruzes. As turmas serão organizadas conforme a faixa etária dos participantes e critérios pedagógicos.

“Queremos dar mais oportunidades àqueles que sonham com a arte da dança e que acreditavam ser algo inacessível a eles”, destaca Danielle Bittencourt, diretora do projeto. 

Mais informações, edital completo e acesso ao formulário de inscrição estão disponíveis no Instagram oficial do projeto @pequenoscisnesbdb  

Sobre o Projeto

Realizado pela Escola de Dança Danielle Bittencourt,  o projeto social Pequenos Cisnes vem, desde 2022, transformando vidas através da dança 

Ao longo de 12 meses, os participantes vivenciam aulas semanais divididas em turmas por faixa etária, com foco no desenvolvimento artístico, físico, emocional e social. 

Além da formação técnica, o projeto promove um acompanhamento multidisciplinar com dentista, nutricionista e educador financeiro, garantindo o cuidado integral com cada aluno.

O Projeto Pequenos Cisnes nasceu do desejo de promover cidadania por meio da arte e da cultura, tendo a dança como ferramenta central de expressão e transformação social. 

Desde então, vem contando com o apoio de parceiros e profissionais especializados, que contribuem para ampliar o alcance e a qualidade de suas ações, beneficiando crianças e jovens da comunidade.

Em abril de 2025, inicia-se um novo e significativo capítulo de sua trajetória. Reconhecido por seu impacto artístico e social, passa a contar com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), somando-se ao apoio de empresas que acreditam no seu potencial. Essa união de esforços fortalece a missão de levar arte, educação e oportunidades para transformar vidas.

O Projeto 953/24 é financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura) e conta com o apoio da Universidade de Mogi das Cruzes, CS Brasil, Espaço Terapêutico Cinthia França, Clínica Especializada Otorrino e Alergia e Dra. Paula Suzuki Dermatologista, a produção é de Roberta Regato. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi-Bertioga registra lentidão sentido litoral
Região

Mogi-Bertioga registra lentidão sentido litoral

Hospital Municipal de Mogi está entre os 9 melhores hospitais municipais do Estado
Região

Hospital Municipal de Mogi está entre os 9 melhores hospitais municipais do Estado

Cursos gratuitos de qualificação profissional chegam a três cidades do Alto Tietê
Região

Cursos gratuitos de qualificação profissional chegam a três cidades do Alto Tietê

UMC abre inscrições para atendimento psicológico gratuito à comunidade
Região

UMC abre inscrições para atendimento psicológico gratuito à comunidade

Sala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em Ferraz
Região

Sala do Empreendedor ajuda na regularização fiscal em Ferraz

Linha 11-Coral volta a operar em toda extensão a partir desta segunda-feira
Região

Linha 11-Coral volta a operar em toda extensão a partir desta segunda-feira