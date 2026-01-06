Projeto Social Pequenos Cisnes abre inscrições para novas turmas de formação gratuita em dança

O Projeto Social Pequenos Cisnes está com edital de inscrições aberto para novas turmas de formação gratuita em dança voltada a crianças de 8 a 12 anos, estudantes da rede pública de ensino (municipal e estadual) de Mogi das Cruzes. A iniciativa oferece formação gratuita em Ballet Clássico e Jazz, promovendo o acesso à arte, à educação cultural e ao desenvolvimento social por meio da dança.

Para o ano de 2026, estão disponíveis 30 vagas, destinadas a meninas e meninos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 5 e 10 de janeiro, por meio de formulário eletrônico disponível no Instagram oficial do projeto.

O processo seletivo contará com análise das inscrições e uma audição presencial, etapa que visa avaliar aspectos pedagógicos e o perfil dos candidatos, respeitando o caráter formativo e inclusivo do projeto. A lista dos inscritos habilitados para a audição será divulgada no dia 12 de janeiro, também pelas redes sociais do Pequenos Cisnes.

As aulas acontecem uma vez por semana, aos sábados das 8 às 14 horas, na sede do Projeto Social Pequenos Cisnes, localizada no Ballet Danielle Bittencourt (R. Agostinho Caporali, 472, Vila Oliveira), em Mogi das Cruzes. As turmas serão organizadas conforme a faixa etária dos participantes e critérios pedagógicos.

“Queremos dar mais oportunidades àqueles que sonham com a arte da dança e que acreditavam ser algo inacessível a eles”, destaca Danielle Bittencourt, diretora do projeto.

Mais informações, edital completo e acesso ao formulário de inscrição estão disponíveis no Instagram oficial do projeto @pequenoscisnesbdb

Sobre o Projeto

Realizado pela Escola de Dança Danielle Bittencourt, o projeto social Pequenos Cisnes vem, desde 2022, transformando vidas através da dança

Ao longo de 12 meses, os participantes vivenciam aulas semanais divididas em turmas por faixa etária, com foco no desenvolvimento artístico, físico, emocional e social.

Além da formação técnica, o projeto promove um acompanhamento multidisciplinar com dentista, nutricionista e educador financeiro, garantindo o cuidado integral com cada aluno.

O Projeto Pequenos Cisnes nasceu do desejo de promover cidadania por meio da arte e da cultura, tendo a dança como ferramenta central de expressão e transformação social.

Desde então, vem contando com o apoio de parceiros e profissionais especializados, que contribuem para ampliar o alcance e a qualidade de suas ações, beneficiando crianças e jovens da comunidade.

Em abril de 2025, inicia-se um novo e significativo capítulo de sua trajetória. Reconhecido por seu impacto artístico e social, passa a contar com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), somando-se ao apoio de empresas que acreditam no seu potencial. Essa união de esforços fortalece a missão de levar arte, educação e oportunidades para transformar vidas.

O Projeto 953/24 é financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura) e conta com o apoio da Universidade de Mogi das Cruzes, CS Brasil, Espaço Terapêutico Cinthia França, Clínica Especializada Otorrino e Alergia e Dra. Paula Suzuki Dermatologista, a produção é de Roberta Regato.