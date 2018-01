Projeto vai plantar 400 mudas de cambuci, espécie nativa de Mogi, nos parques urbanos

Os Parques Centenário e Leon Feffer receberam, esta semana, o plantio de mudas de cambuci – espécie nativa de Mogi das Cruzes. O projeto da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente prevê o plantio de árvores de cambuci em todos os parques urbanos do município, para que a população possa conhecer, acompanhar a floração e a formação dos frutos, além de saboreá-los e comê-los.

Na quinta-feira (25), o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, e o diretor André Miragaia coordenaram o plantio de 20 mudas no Parque Leon Feffer e outras 20 mudas no Parque Centenário. Eles contaram com o apoio de idosos do Centro Dia e da Vila Dignidade, além de crianças do projeto Árvore da Vida, todos apoiados por técnicos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e da Secretaria de Assistência Social.

“As pessoas conhecem Mogi das Cruzes como a 'terra do caqui', pela produção consagrada, mas na verdade a fruta típica da cidade é o cambuci, que é nativa desta região e muito utilizada para a produção de doces, geléias e bebidas”, dia Miragaia. Neste sábado (26), serão plantadas mais dez mudas nos parques da Cidade e no Botyra Camorim Gatti. Até o final de 2018, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente pretende plantar cerca de 400 árvores do tipo nos parques urbanos do município.

O cambuci é um fruto arredondado de cor verde, cujo formato lembra um disco voador. Os frutos, quando maduros, apresentam polpa carnosa, mole, doce e ácida. Cada fruto contém muitas sementes pequenas, brancas e achatadas. No passado, o cambuci era encontrado com freqüência nos estados de São Paulo e Minas Gerais, mas hoje, por causa do desmatamento, está se tornando cada vez mais raro.

O cambucizeiro é uma árvore de porte médio, que atinge 3 a 5 metros de altura e possui folhas verdes, bordas lisas e com forma alongada, de 7 a 10 centímetros de comprimento por 3 a 4 centímetros de largura. As flores de cor branca, grandes, são formadas isoladamente na região de inserção das folhas nos ramos.