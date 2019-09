Projeto vai substituir 24 mil lâmpadas de maior consumo por LED em Mogi

Mogi das Cruzes vai contar a partir de segunda-feira (16) com o posto de troca “Led Truck” da quarta edição do projeto Eficiência Solidária da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, que fará a substituição de lâmpadas de maior consumo (incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas) por LED, dos clientes residenciais da cidade. Serão 24 mil lâmpadas disponíveis até dia 28 de setembro ou até terminarem os estoques. O posto de troca ficará estacionado na Praça Largo do Rosário (Praça da Marisa).

A ação tem como objetivo incentivar a utilização correta e segura da energia elétrica, beneficiando os moradores da área de concessão. Nesta edição do projeto serão disponibilizadas 60 mil lâmpadas em quatro município: Guaratinguetá, Taubaté, São Sebastião e Mogi das Cruzes. Além das lâmpadas, serão entregues informes educativos sobre o uso seguro e eficiente da energia e, ao final do programa, 250 lâmpadas LED tubular serão doadas a instituições sociais da região.

Desde o início do projeto, 144 mil lâmpadas foram substituídas dos moradores de 15 cidades e 30 instituições sociais beneficiadas. A economia de energia gerada foi de 5.642 megawatts-hora/ano (MWh/ano), o que corresponde ao abastecimento anual de aproximadamente 2.350 residências. Todas as lâmpadas entregues pelos clientes no momento da substituição foram destinadas ao descarte ecologicamente correto.

“O projeto Eficiência Solidária traz uma economia real para os clientes com a substituição das lâmpadas, já que a iluminação pode representar cerca de 15% da conta de luz dependendo do hábito de consumo da família. Além disso, o programa cumpre um papel social importante, de reforçar a conscientização sobre o uso racional e seguro da energia elétrica e dos recursos naturais”, ressalta gestor executivo da EDP, Luciano Cavalcante.

O posto de troca das lâmpadas também foi pensado para estimular a consciência ambiental.

O “Led Truck” é autossustentável, funciona com 100% de energia solar, a iluminação é toda com LED e o design foi realizado pelo artista mineiro Baba Jung, conhecido por suas pinturas em vagões de trens e peças do universo ferroviário.