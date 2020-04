Projeto Vetrina, nascido no Polo Digital, auxiliará comerciantes e prestadores de serviço

Membro do Polo Digital de Mogi das Cruzes, o empreendedor e desenvolvedor Rodrigo Morales, atualmente integrante da Oil, uma das startups incubadas pelo Polo, desenvolveu em poucos dias, a partir de uma demanda trazida pelo Comitê de Ação Social e Econômica (CASE) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, uma solução para otimizar as vendas de produtos e serviços via WhatsApp. Comerciantes e prestadores de serviços da cidade poderão utilizar a ferramenta Vetrina gratuitamente a partir desta quinta-feira (9).

A solução, muito simples e acessível via WhatsApp, é uma espécie de vitrine digital e por isso, recebeu o nome de Vetrina App. Nela, qualquer empreendedor pode criar sua loja rapidamente, sem demandar conhecimentos avançados de tecnologia. Da escolha dos produtos ao fechamento do pedido, a operação começa e termina no WhatsApp. O acesso é pelo endereço https://vetrina.digital

“O comércio tradicional das cidades está sofrendo com esta crise pois não estava se preparando para a digitalização, seja pelos investimentos que precisavam ser feitos ou pela resistência ao uso da tecnologia em algumas empresas. Com essa solução gratuita e de fácil implementação, estamos oferecendo para a cidade uma ferramenta eficaz de negócios”, disse o prefeito Marcus Melo.

Morales, desenvolvedor da solução, garante que “o uso do app é grátis e sempre será, podendo ser utilizado em outras cidades. Não se trata de um comércio eletrônico completo, apenas uma forma de impulsionar e organizar melhor o atendimento das empresas via WhatsApp, possibilitando o cliente ver a foto, escolher quantidade, suas variações e informar endereço de entrega. O meio de pagamento pode ser combinado diretamente entre empresas e ciente”.

“A Prefeitura, através do CASE – Comitê de Ação Social e Econômica, tem buscado soluções para tentar diminuir o impacto que a crise tem gerado, seja através da distribuição das cestas básicas ou no incentivo aos negócios de várias formas, como a vitrine digital”, destaca Romildo Campelo, que está à frente do CASE, secretário de Gabinete e

Ouvidor

Rodrigo Morales contou com a colaboração de um grupo de membros do Polo Digital, também composto pelo secretário Romildo Campello que trouxe a demanda. O grupo colaborou com sugestões e realizou testes durante o desenvolvimento da solução. Para Rodrigo Garzi, coordenador do Polo Digital, “a participação da comunidade na construção dessa solução foi fundamental. A interação online entre os empreendedores possibilitou Morales a ser mais assertivo e rápido nessa construção".