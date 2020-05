Projeto visa auxílio de R$ 1.163 para taxistas e motoristas na pandemia

Durante o programa DS Entrevista , o deputado estadual Rodrigo Gambale detalhou o projeto de lei de sua autoria que visa o auxílio emergencial de R$ 1.163 para taxistas, motoristas de aplicativo e motoristas de transporte escolar.

De acordo com o deputado, a proposta é de extrema importância neste momento em que o Estado está empenhado em minimizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19.

Gambale explica que a necessidade da criação desse projeto é devido aos inúmeros pedidos dos trabalhadores desse segmento. "Nós temos visto e recebido muitas reinvindicações de taxistas, de condutores de vans escolares, e principalmente de motoristas de uber", conta.

O deputado explica que com a suspensão de diversas atividades escolares e com a diminuição de circulação de pessoas por conta do decreto de quarentena e o isolamento social, o serviço de transporte foi um dos setores mais atingidos pela escassez de passageiros.

"O condutor de transporte escolar, por exemplo, ele não tem outro rendimento. As escolas paralisaram e os pais estão paralisando os pagamentos. Claro que alguns tentam acordo, mas não são todos os pais que assumem a responsabilidade de continuar pagando. Esses profissionais terão problemas futuros", explica.

No projeto de lei, o deputado reforça que por mais que o governo federal já tenha um programa de auxílio emergencial que pode comtemplar parte desses trabalhadores, o valor de R$ 600 não será o suficiente para atender a necessidade de todos. Isso porque muitos desses profissionais possuem despesas fixas como mensalidades de financiamento do veículo de trabalho, imposto e manutenção. O projeto segue para a para a tramitação na casa.

Pedágios

Além do projeto de auxílio para trabalhadores da área de transportes, outra medida está em andamento. O deputado fez a indicação ao governo do Estado para que as concessionárias responsáveis pelas rodovias não cobrem pedágio de caminhões, carros e motos durante a crise de Covid-19. Para o deputado, a ação representa mais uma forma de combater a disseminação do vírus através do contato direto com notas e moedas.

"O maior problema é a contaminação. Se o Covid-19 é transmitido até mesmo através das patas de um animal, caso ele tenha contato com uma superfície contaminada, imagine então nas notas de dinheiro. A quantidade de mãos que aquela nota passou e que são utilizadas no pedágio. Então a chance de contaminação do colaborador e do motorista é muito alta", esclarece.

A medida precisa passar pela autorização do governador João Doria para começar a valer.