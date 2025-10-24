Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Projeto 'Volta Por Cima' promove capacitação e incentivo à renda em Ferraz

Programa é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e conta com parceria do Sebrae e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

23 outubro 2025 - 22h00Por de Ferraz
Projeto 'Volta Por Cima' promove capacitação e incentivo à renda em FerrazProjeto 'Volta Por Cima' promove capacitação e incentivo à renda em Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

O Centro de Integração Social (CIS) da Vila Romanópolis recebeu, nesta quinta-feira (23), mais uma edição do projeto “Volta Por Cima”, uma iniciativa que vem transformando a realidade de famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos, conta com a parceria do Sebrae e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferecendo gratuitamente cursos, oficinas e palestras voltados à qualificação profissional, ao fortalecimento do empreendedorismo e à ampliação das fontes de renda.

Durante esta etapa, os participantes tiveram acesso ao curso “Técnicas de Esmaltação em Gel”, que apresentou conhecimentos essenciais para quem busca iniciar ou aprimorar um negócio no ramo da beleza. O conteúdo destacou a importância da capacitação contínua como ferramenta de crescimento pessoal e profissional.

Para o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, o impacto da ação vai muito além do aprendizado técnico. “Nosso objetivo é fortalecer as famílias, oferecendo oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho e de melhoria na qualidade de vida. O ‘Volta Por Cima’ representa um passo importante para cada participante poder planejar o futuro com mais autonomia e segurança”, destacou.

