Projetos de games desenvolvidos por crianças e jovens serão apresentados no Polo Digital

O público do Polo Digital de Mogi das Cruzes, iniciativa com o objetivo de incentivar o surgimento de novas startups, será diferente na próxima semana. Na sede do programa, em Cezar de Souza, crianças e jovens, com idade entre 7 e 16 anos, apresentarão, entre segunda e quarta-feira (18 a 20), 50 projetos desenvolvidos na área de games para uma banca de mentores do Polo.

As apresentações começarão nesta segunda-feira (18), às 19 horas. Na terça e na quarta-feira (19 e 20), os jovens apresentarão seus trabalhos em dois horários, às 14 e às 19 horas. Eles elaboraram um jogo digital de acordo com a fase em que eles estão estudando SuperGeeks - Escola de Programação e Robótica. Os objetivos dos jogos são exercitar a criatividade e a técnica, desenvolvimento do projeto e gestão do tempo.

“O Polo Digital é um ambiente incubador de tecnologia e foi nessa perspectiva que a escola nos procurou para as apresentações dos projetos. É uma forma de estimular a visão empreendedora dessa futura geração, cheia de ideias e vontade de inovar”, destacou o coordenador da iniciativa, Rodrigo Garzi. O evento também é aberto à participação dos pais dos alunos.

A sede do Polo Digital fica na Avenida João XXIII, 1.160, Cezar de Souza e funciona de segunda à sexta-feira das 9 às 17 horas. Os membros do Polo encontram no local espaço de coworking e mentoria. Os interessados em se inscrever no Polo, podem acessar o site http://www.polodigital.pmmc.com.br/.