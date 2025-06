Promotora vem ao Alto Tietê falar sobre 'Violência Doméstica e Igualdade de Gênero'

A promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, do Ministério Público (MP) de São Paulo, estará no Alto Tietê, nesta sexta-feira (27/6), para palestrar na 2ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres de Ferraz de Vasconcelos-SP. Durante o evento, a jurista, que também é presidente do Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima (Pró-Vítima) e idealizadora do projeto “Defenda-se”, vai falar sobre Violência Doméstica e Igualdade de Gênero. O evento será realizado das 9h às 17h, na Faculdade de Tecnologia (Fatec) da cidade (rua Carlos de Carvalho, 200 - Jardim São João).

Promotora de Justiça em Último Grau do Colégio Recursal do MP-SP, Celeste é doutora em Direito Civil, pela Universidade de São Paulo (USP); e mestre em Direito Penal, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Idealizadora do Estatuto da Vítima; da Lei de Importunação Sexual; e da Lei Distrital de Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos (Avarc), a jurista já atuou no Alto Tietê. De janeiro de 2010 a julho de 2013, comandou o MP de Suzano, sendo responsável pela instauração de diversos inquéritos, no período.

Celeste foi convidada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Ferraz a voltar à região nesta sexta-feira para palestrar num dos quatro painéis da 2ª Conferência Municipal, que, neste ano, tem como tema central “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas”. A exposição da promotora de Justiça terá início às 11 horas, logo após o credenciamento, a abertura oficial e a votação para a aprovação do regimento do evento, que também conta com a organização da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, da Casa da Mulher, e de Secretarias Municipais do Executivo local:

“É de extrema importância poder voltar à região (Alto Tietê), onde atuei como promotora de Justiça, para tratar de tema tão sensível e urgente. Os índices, afinal, seguem alarmantes quanto à violência doméstica e à violência urbana. O poder público precisa, sim, discutir a questão e ampliar os canais de denúncias e o acesso de informação às vítimas. Estamos falando de proteção às mulheres, que são agredidas e, muitas vezes, mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Isso precisa ter um basta”, reflete Celeste.

A jurista também vai tratar, em Ferraz, durante a 2ª Conferência Municipal, sobre Igualdade de Gênero - tema que lhe é caro e incansavelmente discutido nas dinâmicas, nos seminários e nos cursos oferecidos pelo “Defenda-se”, projeto do qual é idealizadora. Colocada em prática pelo Pró-Vítima em parceria com o Instituto “Paulo Kobayashi”, a iniciativa ensina, de graça, em São Paulo, aula de autodefesa para mulheres.

Programação

Além do painel de Celeste, outros três serão desenvolvidos no decorrer da Conferência Municipal: “Mulheres no Cárcere”, com a psicóloga Sabrina Carmo e Joel Novaes, do Instituto Recomeçar; “Saúde, Educação e Trabalho com Foco na Mulher Negra”, com Cida Costa, presidente do Conselho de Promoção e Igualdade Racial do Governo do Estado de São Paulo; e “Falta de Representatividade das Mulheres Trans na Política Pública”, com Joelma Barcelo, coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) em Saúde de Ferraz, e a vereadora Rebecca Barbosa (PARTIDO), de Santa Isabel-SP.

Segundo estimativa dos organizadores, a 2ª Conferência Municipal de Direitos das Mulheres de Ferraz deve reunir até 200 pessoas. Na abertura oficial, são esperadas as presenças da prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos); da coordenadora da Mulher do município, Juliane Gallo (Republicanos); da presidente do Conselho Municipal da Mulher, Alessandra França; da vereadora Selma Santos (Republicanos); e da presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Ferraz, Dilma Santos.