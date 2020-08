Pronto atendimento infantil de Poá vai começa a funcionar

O novo complexo de saúde do município será um local que contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias.

A capacidade de atendimento será de 400 crianças por dia, que serão atendidas por uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente sociais, farmacêuticos, entre outros.

Esta unidade visa o atendimento da população infantil, para casos de baixa e média complexidade de urgência e emergência e contará com recepção e espera; leitos de emergência, utilizados no atendimento de paciente grave, que necessita de cuidados imediatos ou semi-intensivos; sala de triagem; sala de observação pediátrica; consultórios de atendimento; posto de Enfermagem; sala de inalação e hidratação; sala de curativo e sutura; sala de gesso; sala de coleta de exames; sala de Raio-X; brinquedoteca; entre outros. O local é Rua Jair de Godoy, 270, Vila Açoreana.