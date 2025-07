Prontos pro Mundo: depois de três meses na Austrália, 6 intercambistas da região voltam às aulas

Seis alunos do Alto Tietê, que estavam há três meses na Austrália, em programa de intercâmbio do governo estadual, Prontos pro Mundo, retornam às aulas nesta quarta-feira.

Eles são das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano.

Ao todo, 79 estudantes estavam na Austrália para o programa do governo.

Além da volta à escola após a viagem de intercâmbio e toda a bagagem com a experiência internacional, os estudantes devem se encontrar com colegas mais novos que estão na expectativa pela prova de seleção para os primeiros 500 intercambistas do primeiro semestre de 2026. Em todo o estado, 26 mil alunos farão a prova que é uma das etapas para que a Secretaria da Educação conheça seus próximos intercambistas.

Volta às aulas

Todos os mais de 3 milhões de alunos das 5.000 escolas estaduais voltam às aulas para o segundo semestre nesta quarta-feira (23); 26 mil deles podem se dedicar nesta e na próxima semana à preparação para a prova do Prontos pro Mundo.

De acordo com as regras do programa, estão habilitados a participarem das provas, os estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio neste ano; Fizeram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, quando eram estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental; Registraram ao menos 90% de frequência escolar no ano passado; Conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

A prova é uma das etapas de seleção daqueles que viajarão por três meses para um país de língua inglesa. Os alunos estarão matriculados na 2ª série do Ensino Médio no ano de suas viagens.