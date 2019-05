Prorrogadas as inscrições do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre

O período de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2019, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br, foi prorrogado até as 15 horas da próxima segunda-feira (20). O exame será no dia 16 de junho. Na região, as unidades estão localizadas em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 30. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária.

O Vestibulinho oferece vagas para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), Técnico integrado ao Médio na modalidade EJA, Especialização Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.

As vagas disponíveis neste processo seletivo são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

Inscrições

Para se inscrever em um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos – EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja deve apresentar uma das seguintes certificações: certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas. Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Os interessados em se inscrever no primeiro termo em um dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na modalidade EJA devem ter idade mínima de 18 anos, a completar até 31 de julho, e possuir certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

Pessoas com deficiência, que precisem de condições especiais para fazer a prova, devem mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessário enviar o laudo médico, emitido por especialista, pelo link específico na Área do Candidato, impreterivelmente até as 15 horas do dia 20 de maio.

No ato da inscrição para o primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, é possível colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever. O Manual do Candidato com as informações sobre o processo seletivo está disponível no site para download.



Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.