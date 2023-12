Prorrogado prazo de inscrição no vestibular da Fatec de Mogi das Cruzes

Interessados em estudar na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes terão mais uma semana para fazer a inscrição no vestibular da instituição. O prazo final foi prorrogado para 18 de dezembro. A instituição mogiana oferece 280 vagas, distribuídas entre cinco cursos superiores tecnológicos, todos sem mensalidade.

As opções disponíveis no campus mogiano são: Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas com 80 vagas, cada, e turmas nos períodos da tarde e noite; Gestão de RH e Logística, que ofertam 40 vagas, cada, e funcionam no período da manhã; e Gestão Empresarial, único na modalidade EAD, com 40 vagas.



Para concorrer é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula o candidato comprove a conclusão do curso.



A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do processo seletivo (www.vestibularfatec.com.br), até as 15 horas do dia 18 de dezembro. É necessário preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 84. O prazo para o pagamento termina no último dia de inscrições. A prova será no dia 7 de janeiro de 2024.



A Fatec de Mogi das Cruzes está entre as melhores do Brasil. No último Enade, o exame que atesta a qualidade do ensino superior em todo o País, Logística, Recursos Humanos e Gestão Empresarial da instituição mogiana foram os únicos que tiraram nota 5, ou seja, conceito máximo, entre universidades e centros acadêmicos em Mogi e região que ofertam esses mesmos cursos. Em todo o país, somente 5% das graduações avaliadas obtiveram a nota máxima.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.



Serviço:



Principais datas do processo seletivo da Fatec de Mogi das Cruzes - Vestibular 2024



NOVO PRAZO - até 18 de dezembro (às 15 horas): inscrição para o Vestibular;



3 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas): divulgação dos locais de prova;



7 de janeiro de 2024 (às 13 horas): exame do Vestibular;



8 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas):divulgação do gabarito oficial.



19 de janeiro de 2024: disponibilização da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e divulgação do desempenho dos candidatos.



