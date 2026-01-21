Provão Paulista: 264 estudantes do Alto Tietê são aprovados na 1ª chamada

Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 já podem conferir o resultado do Provão Paulista Seriado. As matrículas dos aprovados na primeira chamada devem ser feitas entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21) na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo). No Alto Tietê, são 264 estudantes aprovados na primeira chamada.

Os candidatos matriculados na 3ª série do Ensino Médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos devem consultar o resultado no portal do Provão, o https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

As instruções para matrículas em cada uma das universidades e faculdades também estão disponíveis no portal do Provão.

Para este ano, são mais de 15 mil vagas do Provão Paulista para as universidades e faculdades paulistas. Parte das vagas são destinadas para as turmas que têm início no segundo semestre, tanto nas Fatecs, como também na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Os cursos mais concorridos nesta edição são: administração na USP São Paulo, psicologia na USP São Paulo, educação física na Fatec Esportes, na capital, e direito na USP São Paulo, no campus conhecido como Universidade São Francisco.

As vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada, na próxima segunda-feira (26).

Confira as datas das próximas etapas do Provão Paulista:

19 de janeiro: Divulgação do resultado final e da 1ª chamada para todas as instituições (USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp)

20 e 21 de janeiro: Período de matrícula para os convocados na 1ª chamada

26 de janeiro: Divulgação da 2ª chamada

27 e 28 de janeiro: Período de matrícula para os convocados na 2ª chamada

2 de fevereiro: Divulgação da 3ª chamada

3 e 4 de fevereiro: Período de matrícula para os convocados na 3ª chamada

Passo a passo para as matrículas:

Confira, abaixo, datas e informações sobre as matrículas em cada instituição de ensino. Estudantes que não se matricularem dentro do prazo perdem direito à vaga, que é direcionada para outros alunos aprovados na chamada seguinte.

USP

Os candidatos são convocados por chamadas, conforme cronograma oficial divulgado do Provão Paulista. A matrícula é obrigatoriamente feita em duas etapas virtuais, por meio do portal: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante

Pré-matrícula

Efetivação da matrícula

As duas etapas só são concluídas após a validação dos documentos pela USP. Quem não cumprir qualquer etapa, não enviar a documentação ou perder os prazos perde o direito à vaga.

Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio.

Documento de identidade oficial com foto.

Uma fotografia recente, com menos de um ano, nítida, individual, colorida, com fundo branco, que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

Autodeclaração de raça, no caso de candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que, no momento da inscrição expressamente, optaram por concorrer às vagas PPI.

Para saber mais sobre a matrícula na Universidade de São Paulo (USP), acesse o link e veja o passo a passo: https://leginf.usp.br/resolucoes/resolucao-cog-no-8872-de-22-de-outubro-de-2025/

Unesp

Para conferir todas as informações sobre o processo de matrícula na Universidade Estadual Paulista (Unesp) acesse o link para o vídeo com passo a passo: Tutorial para matrícula on-line na Unesp | Ingressantes 2024 - YouTube

Unicamp

Matrícula online

A matrícula é obrigatoriamente online, conforme calendário do Provão Paulista.

https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. O candidato deve acessar:

https://www.comvest.unicamp.br → menu Ingresso → Provão Paulista.

Documentos exigidos no ato da matrícula:

Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio

Histórico escolar completo do Ensino Médio, cursado integralmente em escola pública brasileira

Foto digital padrão 3x4

A Unicamp pode solicitar documentação complementar para verificação de identidade, se necessário.

Para saber mais sobre a matrícula na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acesse o link e veja o passo a passo: Matricula Unicamp.pdf

Fatecs

Onde fazer: A matrícula é realizada exclusivamente online, pelo site:

https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx

Como acessar: Informe CPF e data de nascimento e siga as instruções do sistema.