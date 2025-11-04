Provão Paulista começa e 9.500 alunos do Alto Tietê concorrem a vagas nas universidades públicas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início nesta terça-feira (4), à aplicação do Provão Paulista Seriado para estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio. A avaliação do Governo do Estado, que continua na quarta-feira (5), dá acesso a 15.717 vagas no ensino superior na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As provas da 3ª série são destinadas a 375,4 mil estudantes da última etapa da educação básica. Entre esses estudantes estão 329,1 mil alunos da rede estadual de ensino. Os outros participantes são das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados. No Alto Tietê, 9.500 alunos estão matriculados na 3ª série das escolas estaduais.

A Secretaria da Educação fez uma lista para orientar os estudantes para os dias de prova

Chegar com antecedência. As provas começam às 8h e os portões serão fechados às 7h45. Depois desse horário, não será permitida a entrada na escola;

Apresentar documento de identificação com foto;

Levar caneta esferográfica na cor preta de tubo transparente;

Celular ou outros equipamentos eletrônicos (fones, tablets, smartwatches) estão proibidos em sala de aula. Quem estiver com o celular, deve guardar em um envelope entregue pelo aplicador da prova;

Pode comer durante a prova, mas os alunos devem levar lanches simples, que não atrapalhem a concentração dos demais estudantes. É melhor levar uma maçã ou uma banana, por exemplo, do que uma mexerica, que tem um cheiro mais marcante. Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados;

A equipe da Educação sugere que os candidatos usem roupas confortáveis e apropriadas para a realização das provas.

Provas serão aplicadas nas escolas; confira exceções

Os estudantes das três etapas do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) farão as provas em suas próprias escolas.

Estudantes dos institutos federais, de outros estados e adultos que se formam na EJA (Educação de Jovens e Adultos) devem estar atentos aos seus locais de provas. Para esses grupos, as provas serão aplicadas em polos localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba. Neste ano, pela primeira vez, a Educação de SP abriu a possibilidade de estudantes da EJA concorrerem às vagas do Provão.

O que cai no Provão Paulista?

Na terça (4), os estudantes respondem aos itens de linguagens e suas tecnologias — 18 questões de língua portuguesa e 6 de língua inglesa — e ciências na natureza e suas tecnologias — 8 questões de biologia, 8 de física e 8 de química. O primeiro dia também é reservado para a produção das redações. Por isso, o tempo máximo de prova é maior: cinco horas.

Para a redação, o edital do Provão Paulista orienta os candidatos a produzirem um texto dissertativo-argumentativo, coerente, coeso e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A fuga completa ao gênero/tipo de texto ou o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa (singular e plural) são alguns dos critérios que podem resultar em perda de ponto e até a nota zero. Outra instrução é ficar atento ao número de linhas e não esquecer o título.

Para quarta-feira (5), o caderno de provas inclui itens de matemática e suas tecnologias — 18 questões de matemática — e ciências humanas e sociais aplicadas — 5 questões de filosofia, 7 de geografia, 7 de história e 5 de sociologia. O tempo máximo para resolução da prova é de quatro horas. Todo conteúdo programático exigido no Provão faz parte do Currículo Paulista do Ensino Médio.

Todos os estudantes com deficiência terão uma hora a mais por dia para realizar as provas.

Para alunos da 1ª série do EM, o Provão acontece nos dias 6 e 7 de novembro, no mesmo horário, e para alunos da 2ª série, as provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de novembro. Em cidades com feriados em qualquer um dos dias de Provão Paulista, as avaliações serão aplicadas em nova data e os cadernos de provas são diferentes dos dias oficiais.

Provão Paulista Seriado

Os estudantes das três séries do Ensino Médio criam uma trajetória no Provão Paulista Seriado e devem fazer as provas durante os três anos da última etapa da educação básica, com notas que se somam no período.

Por ser uma avaliação seriada aplicada ao longo das três séries do Médio, a somatória dos acertos em cada ano compõe a nota final. Para alunos que estão na 3ª série em 2025, a prova de 2023 (1ª série) valia 15%, de 2024 valia 25% (na 2ª série) e, neste ano, a prova de múltipla escolha tem peso de 40% e a redação de 20% do total da pontuação equivalente para que os candidatos concorram às vagas do Provão.

Uma retificação do edital deste ano permite que estudantes que não fizeram ou não atingiram o índice de acertos nas provas anteriores façam as opções de cursos. Da mesma forma, as notas anteriores — ou a ausência delas — acompanha o candidato na soma de suas notas e conta para a pontuação final. USP, Unesp e Unicamp exigem, por exemplo, um mínimo de 22 questões corretas no Provão da 3ª série.

Já para os estudantes que cursaram a 3ª série na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com conclusão em 2025 (1º ou 2º semestre) a avaliação não é seriada e o cálculo considera 80% para questões objetivas e 20% para redação.