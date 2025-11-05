Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio

Chegou a vez do Provão Paulista Seriado 2025 para estudantes matriculados em classes da 1ª série do Ensino Médio. O formato é semelhante ao das outras etapas: dois dias de prova — desta vez, nesta quinta (6) e sexta-feira (7) — com 90 questões de múltipla escolha no total. A aplicação é presencial, no período da manhã, em todas as escolas da rede e locais de prova definidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A expectativa é que 468 mil participem da avaliação. No Alto Tietê, 17 mil alunos estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio, em turmas da rede estadual.

O primeiro dia de provas começa com itens dos componentes de linguagens e suas tecnologias — 18 questões de língua portuguesa e 6 de língua inglesa — e ciências na natureza e suas tecnologias — 8 questões de biologia, 8 de física e 8 de química.

Para a segunda e última data, o caderno de provas traz perguntas de matemática e suas tecnologias — 18 questões de matemática — e ciências humanas e sociais aplicadas — 8 questões de filosofia, 8 de geografia e 8 de história. Para a 1ª série não há questões de sociologia, pois a disciplina não faz parte do conteúdo de formação geral básica (FBG) da etapa.

Em cada dia de prova, os estudantes têm até quatro horas para resolução das questões. Todo conteúdo programático exigido no Provão faz parte do Currículo Paulista do Ensino Médio. Além dos estudantes matriculados na rede estadual paulista, estão inscritos candidatos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados.

Por ser uma avaliação seriada, aplicada ao longo das três séries do Ensino Médio, os resultados das provas deste ano entram no cálculo final. “A entrada em umas das instituições parceiras do Provão — Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Universidade Estadual de Campinas, Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo e Universidade Virtual do Estado de São Paulo — pode parecer algo distante para quem ainda está na 1ª série. Mas a nossa orientação é que os estudantes estejam atentos ao conteúdo avaliado e comprometidos com um bom resultado desde o início. Isso porque cada ponto conquistado é importante no somatório final daqui a dois anos, em 2027, quando o aluno que hoje está na 1ª série estará na 3ª e última série do ciclo”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Dicas para os dias de prova

As regras para aplicação do Provão Paulista são válidas para as três séries avaliadas. Veja algumas dicas da Seduc-SP:

Chegar com antecedência. As provas começam às 8h e os portões serão fechados às 7h45. Depois desse horário, não será permitida a entrada na escola;

Apresentar documento de identificação com foto;

Levar caneta esferográfica na cor preta de tubo transparente;

Celular ou outros equipamentos eletrônicos (fones, tablets, smartwatches) estão proibidos em sala de aula. Quem estiver com o celular, deve guardar em um envelope entregue pelo aplicador da prova;

É permitida a entrada em sala com lanches (como frutas e bolachas). Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados;

A equipe da Educação sugere que os candidatos usem roupas confortáveis e apropriadas para a realização das provas.