Provas do concurso público da Prefeitura de Mogi serão aplicadas neste domingo

As provas objetivas para quem se candidatou a algum dos 14 cargos do concurso público da Prefeitura de Mogi das Cruzes serão aplicadas neste domingo (28). No total, 24.115 pessoas se inscreveram para 63 vagas em diversas secretarias municipais. Os cargos são Agente Escolar, Agente Sepultador, Auxiliar de Apoio Administrativo, Dentista, Enfermeiro Auditor, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Operador de Máquinas, Pedreiro e Soldador, além de cadastro reserva para Arquiteto.

De manhã, as provas serão para os cargos de Arquiteto, Auxiliar de Apoio Administrativo, Dentista, Enfermeiro, Auditor, Médico Auditor, Médico Clínico Geral, Operador de Máquinas, Pedreiro e Soldador. À tarde, será a vez dos candidatos a Agente Escolar, Agente Sepultador, Médico Ginecologista, Médico Pediatra e Médico Psiquiatra.

Conforme Edital de Convocação, serão 17 locais de prova (veja aqui). No período da manhã, a abertura dos portões será às 8h e o fechamento, às 9h. À tarde, os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h30.

O candidato deverá verificar o endereço do prédio e sala onde realizará a prova (na listagem em ordem alfabética), além de anotar as informações e seguir as orientações descritas no edital.

Também é possível consultar os locais das provas no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), da seguinte forma: clicar em “Concursos em andamento”, localizar o Concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes – Diversos Cargos e clicar em “locais de prova”. Depois, é só digitar o nome e/ou CPF e o código de segurança. Na sequência, aparecem o nome do candidato, local da prova e os horários.

Os salários vão de R$ 1.763,92, para o cargo de agente escolar, a R$ 7.147,57 para arquiteto.

A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha e terá duração de 3 horas e 30 minutos. De caráter eliminatório e classificatório, visa a avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. Posteriormente, para alguns cargos (Agente Sepultador, Operador de Máquinas, Pedreiro e Soldador), haverá também prova prática.

Os aprovados serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar Municipal nº 82/11).

A prova do concurso para guarda municipal 3ª classe foi realizada no dia 14 de janeiro (clique aqui para ver o Edital de Divulgação do Gabarito).