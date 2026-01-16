Psicóloga orienta como manter metas ao longo de 2026

O ano começou há poucos dias e já é possível ver algumas pessoas desistindo das metas elaboradas no fim de 2025 e retornando à mesma rotina. Mas o que as leva a abandonar as resoluções em tão pouco tempo? A psicóloga Irani Silva, do Centro Clínico da Hapvida em Mogi das Cruzes (SP), destaca alguns motivos que podem causar essa desmotivação.

A profissional destaca a falta de planejamento adequado no estabelecimento das metas. “É muito comum ver pessoas traçando planos dentro da realidade dos outros, principalmente de celebridades. Quando há a percepção de que aquilo é inviável, há decepção e desbabam todas as metas, geralmente ao mesmo tempo”, explica.

Ela recomenda não mais do que cinco metas para que não se desenvolva a sensação de impotência. Outra dica é que elas sejam tangíveis. A psicóloga ensina ser melhor se comprometer a andar 30 minutos por dia, por exemplo, desde que não haja contraindicações médicas, do que pensar que vai perder cinco, dez quilos.

Sem viabilidade financeira e organização, muitas dessas metas caem por terra. A profissional ressalta que planejar é saber quando dizer não aos próprios desejos, o que sempre vai exigir a saúde mental equilibrada, o que, algumas vezes, pode levar à necessidade da ajuda de profissional especializado.

Viabilidade

A psicóloga diz ser possível voltar a ter metas, desde que adaptadas à realidade, diminuindo a ansiedade e expectativas e fazendo um planejamento sério e objetivo daquilo que se quer e pode ser feito naquele momento. “As metas são para você e não para agradar os outros”, ensina Irani, para quem a constância das ações traz a determinação, e não o contrário.

“Até se afastar de pessoas negativas pode ser uma decisão inteligente para retomar o planejamento com seriedade e cumprir algumas das metas para 2026”, conclui.