PT de Itaquá celebra aniversário e Mês da Mulher com ato político e cultural no Marengo

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Itaquaquecetuba realiza, neste domingo, a partir das 13 horas, um grande ato político e cultural na Praça Jorge Amado, no Parque Residencial Marengo, para celebrar os 43 anos de fundação do partido e o Mês de Luta das Mulheres, em referência ao 8 de março.

“São 43 anos de lutas e conquistas no Brasil, no estado de São Paulo e em nossa cidade. Para celebrar essa data histórica, relembrando as muitas lutas do nosso partido em defesa da população de Itaquaquecetuba e como forma de agradecer a expressiva votação do presidente Lula e demais candidatos e candidatas do PT como Haddad e nossos deputados e deputadas federais e estaduais, nosso Diretório Municipal preparou esse grande ato que também fará homenagem às mulheres, em especial às companheiras de lutas”, explica o advogado Anderson Begliomini, o Foguinho, presidente do PT de Itaquaquecetuba.

A atividade contará com apresentação de artistas da cidade de da região do Alto Tietê, Guarulhos e Zona Leste da Capital que com shows de forronejo, rap e samba, além de brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas para diversão da criançada.

Para o ato político, previsto para 16h, além de dirigentes do PT local e da região, é esperada a presença de parlamentares e lideranças políticas e dos movimentos sindical e popular como o presidente da CUT São Paulo, professor Douglas Izzo, que é filiado ao PT de Itaquá.

Serviço:

Ato em comemoração ao Aniversário PT Itaquaquecetuba e ao Mês da Mulher

Atrações:

- DJ Will

- Lika e Maicon

- Bizika Preto B

- M.D.R

- Poder Periférico da Favela

- Nega Bety com Show Respeite as Mina

- Grupo Novo Acorde

- Thelma de Paula e mulheres do Samba

Dia: 12 de março | a partir das 13h

Praça Jorge Amado (a Praça dos Amigos) - Parque Marengo - Itaquá

*Haverá ESPAÇO KIDS com brinquedos infláveis, cama elástica e piscina de bolinhas para diversão da criançada