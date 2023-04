Público prestigia abertura do Projeto Dona Ivone Lara, Axé!

Durante uma coletiva para a imprensa, a gerente do Sesc Mogi das Cruzes Denise Mariano reafirmou a importânciaArtística, Cultural e Social da homenageada Dona Ivone Lara, que se viva estaria completando 101 anos. Para Denise Mariano, o estilo Dona Ivone Lara vem de encontro ao caráter educativo do Sesc e traz à tona sua importância como pioneira na música, no samba e na área psicosocial. “Dona Ivone Lara abriu portas e com imenso talento inaugurou novas possibilidades para a mulher, sobretudo para a mulher negra no Brasil pós escravidão” augumentou ela

O Coordenador de Programação do Sesc Mogi, Ney Martins, reforçou o caráter educativo do Sesc e contou que as programações seguem essa linha de uma forma transversal, para que as pessoas tenham uma dimensão do pioneirismo de Dona Ivone Lara não só na área artística e musical, mas também na área da saúde, onde formada enfermeira serviu durante anos, sobretudo na saúde mental, onde junto com a Dra Nise da Silveira, desenvolveu trabalho inédito do que hoje chamamos de musicoterapia, no tratamento manicomial.

O jornalista e biógrafo autor do livro Dona Ivone Lara -- Primeira Dama do Samba, Lucas Nóbile, diz que a sambista que começou a compor as 12 anos, foi pioneira em muitas coisas e a considera uma pioneira do acesso. Para ele, a cantora abriu portas para muitas mulheres negras em muitas áreas, inclusive artística. Ele falou da atuação de primeira dama do samba no Salgueiro e de sua decisão pela carreira artística somente após os 53 anos.

A cantora Fabiana Cozza emocionou o público com o show Canto da Noite na Boca do Vento e disse que Dona Ivone Lara é referência artística, musical e social. Toda a programação desses 10 dias de instalação pode ser acessada no portal dos Sesc e as atualizações encontradas nas redes sociais do @sescmogidascruzes. Com destaque para os shows indéditos e bate-papos e oficinas dirigidas a diferentes públicos.

O envolvimento de Dona Ivone Lara com a área da saúde, sobretudo a saúde mental ganhou um espaço diferenciado nesse projeto que segue aberto até o final, 23/4. Além disso, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes -- UMC, um bate-papo sobre a Luta Antimanicomial será realizado, no dia 19/4, no teatro Manoel Bezerra de Melo, com entrada franca e a participação André Nader, Creuza Santos, Domênica dos Reis e mediação de Ivani Oliveira.

Encontros e Debates

ANCESTRALIDADE E VANGUARDA:

O PIONEIRISMO FEMININO NEGRO DE DONA IVONE LARA

Bate-papo com Fabiana Cozza, Maitê Freitas e mediação de Kelly Adriano de Oliveira.

A conversa aborda dois aspectos da história de Dona Ivone Lara: a ancestralidade a partir das influências dos antepassados da compositora em sua formação musical, cultural e espiritual, e o pioneirismo da artista que quebrou uma série de barreiras ao ocupar lugares até então proibidos para mulheres.

Fabiana Cozza é cantora, jornalista e mestra em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tem oito discos lançados, entre eles “Canto da Noite na Boca do Vento”, de 2019, dedicado à obra de Dona Ivone Lara, com quem Fabiana dividiu palcos e estúdios.

Maitê Freitas é jornalista, atriz, poetisa, pesquisadora

e produtora cultural. Idealizadora e coordenadora do projeto Samba Sampa, criado em 2012 com o objetivo de disseminar, refletir e reunir um acervo vivo do samba.

Kelly Adriano de Oliveira é Doutora em Ciências Sociais, educadora, ativista antirracista, curadora e gestora cultural. Atualmente é Gerente do Sesc Vila Mariana.

14/4

sexta, das 20h às 21h30. livre. grátis

Atividade Acessível em Libras

Instalação

IVONE & NISE: UM REENCONTRO

Ocupação artística de Mariana da Matta e Pâmela Carmo.

A ocupação traz luz à atuação de Dona Ivone Lara enquanto enfermeira, assistente social e terapeuta ocupacional, especificamente no período em que atuou na equipe de Nise da Silveira no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro (Centro Psiquiátrico Pedro II). Juntas, Ivone e Nise realizaram um trabalho pautado no tratamento humanizado de pessoas com transtornos mentais, por meio das artes e do afeto. Tendo como fio condutor o sonho e a liberdade, dois temas bastante presentes na obra de ambas, a instalação propõe uma releitura atual sobre o legado da dupla por meio de cartas.

A abertura da instalação apresenta leituras poéticas, cantos e execução de trabalhos visuais ao vivo, com intervenções do coletivo Pretas Bás, da artista plástica Vanessa Oliveira e dos músicos Felipe Nogueira, Henrique Nogueira e Silas Xavier.

Nos Ateliês do Encontro, o público poderá vivenciar práticas de canto, corpo e expressões visuais por meio do desenho e da escrita de cartas.

Mariana da Matta é artista visual, designer gráfica, terapeuta integrativa e editora do selo de publicação independente Sismo. Pesquisa processos criativos transdisciplinares baseados em artes visuais, saúde, educação e questões socioambientais.

Pâmela Carmo é atriz, cantora e poeta. Artesã no Atêlie O’mi, pesquisa e produz bonecas abayomis e instalações artísticas. Desenvolve cursos e vivências teatrais com foco nas pesquisas em torno das culturas pretas tradicionais.

14 a 23/4

abertura:

14/4, sexta, às 19h.

ateliês do encontro:

dias 15, 16, 22 e 23/4, sábados e domingos, das 14h às 16h.

visitação:

de 15 a 23/4, terça a sexta, das 14h às 21h. sábado e domingo, das 9h30 às 17h30.

a partir de 10 anos. Grátis.

SAMBA, MINHA VERDADE, SAMBA, MINHA RAIZ

Lançado em 1978, Samba, Minha Verdade, Samba, Minha Raiz, primeiro álbum de Dona Ivone Lara, é um registro histórico, cujo repertório permanece pouco explorado e revisitado. O show celebra também o aniversário do maior sucesso da carreira de Dona Ivone, Sonho Meu, gravado em 1978 por Maria Bethânia com participação especial de Gal Costa.

Adriana Moreira é considerada uma das maiores intérpretes do samba paulista. Tem três discos lançados e dividiu palcos e estúdios com Dona Ivone Lara em diversas ocasiões.

Xeina Barros atuou como pandeirista com Monarco, Núcleo de Samba Cupinzeiro, Quarteto de Cordas Vocais, Agnaldo Luz e Chorando na Sombra. Integrou o grupo piracicabano Água de Vintém, fundado em 2011.

Músicos: Alfredo Castro (percussão), Gian Correa (violão 7 cordas), Henrique Araújo (direção musical e cavaquinho), Marcelo Martins (cavaquinho bandolim), Pedro Moreira (percussão e trombone) e Raphael Moreira (percussão).

16/4

Domingo, às 16h. Livre. Grátis

RODINHA DA IVONE

Espetáculo com Núcleo Caboclinhas

Numa roda de jongo da Serrinha, a menina Lara descobre uma forma de viajar pelo tempo, conhecendo Dona Ivone Lara, que a apresenta a lugares, a momentos e a mulheres que fizeram e fazem parte da história do samba. A apresentação, uma roda de samba, homenageia a obra da sambista carioca.

Com 15 anos em atividade, o Núcleo Caboclinhas apresenta espetáculos, vivências artísticas e shows que resgatam e preservam temas da cultura popular brasileira em sua musicalidade, danças, autores e tudo mais que faz parte deste universo.

15/4

sábado: 16h. livre. grátis.

Atividade acessível em Libras

Show com Ilessi

A cantora Ilessi traz um repertório onde as letras e as músicas são de Dona Ivone, como Alguém me Avisou, Andei para Curimá e Axé de Ianga (Pai Maior). O show propõe recortes de repertório, instrumentação e sonoridades que reafirmam duas características marcantes da obra de Dona Ivone: a ancestralidade do batuque e os arranjos vocais de um coro feminino.

Ilessi Souza é cantora, compositora, professora de canto e pesquisadora musical. Atuando desde 1998, tem quatro discos lançados, sendo o mais recente “Dama de Espadas”, de 2020.

Músicos: Henrique Araújo (direção musical, cavaquinho e bandolim), Marcelo Miranda (piano), Noa Stroeter (contrabaixo acústico), Sthe Araújo (percussão e voz), Victória dos Santos (percussão e voz) e Xeina Barros (percussão e voz).

20/4

Quinta, às 20h. Livre. Grátis

DONA IVONE LARA E O

PIONEIRISMO FEMININO NO CARNAVAL

Aula show com Manu da Cuíca e Raquel Tobias.

As artistas apresentam a relação pioneira de Dona Ivone Lara com o carnaval do Rio de Janeiro. Interpretam sambas enredo e de terreiro compostos por Dona Ivone ao longo de sua trajetória nas escolas de samba Prazer da Serrinha e Império Serrano.

Manu da Cuíca é escritora, compositora e percussionista Manu é autora do samba-enredo “História pra Ninar Gente Grande”, que rendeu o título do carnaval carioca de 2019 para a Estação Primeira de Mangueira.

Raquel Tobias é compositora, cantora, escritora e intérprete de escolas de samba de São Paulo como Mocidade Alegre, Imperatriz da Sul, Lavapés e Estrela do 3o Milênio. Também é autora do livro “Aqui Tudo é Samba” (Editora Kazuá). Músicos: Gian Correa (violão 7 cordas), Henrique Araújo (cavaquinho) e Xeina Barros (percussão).

21/4

Sexta, às 16h. Livre. Grátis

DONA IVONE LARA: SAMBISTA DE CHORO E ALMA

As melodias de Dona Ivone Lara, segundo a própria artista, tiveram grande influência do choro. Tradicionalmente, os conjuntos regionais de choro são compostos por instrumentos de sopro, cordas e percussão e trazem “chorões” versáteis que revezam-se no solo com facilidade. Para comemorar o Dia Nacional do Choro - celebrado em 23 de abril, data do aniversário de Pixinguinha - o grupo Sonho Meu, liderado pelo cavaquinista e bandolinista Henrique Araújo, foi formado especialmente para a data.

Henrique Araújo é cavaquinista, bandolinista, arranjador e diretor musical. É integrante do grupo Os Batuqueiros e Sua Gente, professor e fundador da Escola de Choro de SP e responsável pela direção musical dos quatro shows que integram este projeto. Grupo Sonho Meu: Alexandre Ribeiro (clarinete), Allan Abbadia (trombone), Alfredo Castro (percussão), Gian Correa (violão 7 cordas), Henrique Araújo (direção musical, cavaquinho e bandolim), Morgana Moreno (flauta) e Xeina Barros (percussão).

23/4

Domingo, às 16h. Livre. Grátis

Para Crianças

MEU AMIGO TIÊ: PASSARINHO DE INSPIRAÇÃO

Oficina com Estela Rocha e Lígia do Céu.

Quando tinha 12 anos, Dona Ivone Lara ganhou um pássaro tiê-sangue dos primos Hélio e Fuleiro. O pássaro, um dos símbolos da Mata Atlântica, se tornou seu companheiro e inspiração para os versos que a cantora, compositora e instrumentista escrevia na época, ainda muito jovem. O laço afetivo foi eternizado na música Tiê, composta em 1934, e, para homenageá-lo, convidamos os pequenos de hoje a construírem seu próprio tiê-sangue, utilizando elementos da natureza, como folhas, minerais, sementes e cabaça.

Estela Rocha é mestre em Estudos Latino-Americanos e bacharel em Comunicação Social. É artesã na Feita em Nó, marca criada para seus trabalhos em macramê.

Lígia do Céu é artista, arte-educadora, bacharelanda em Artes Visuais e técnica de oficina de moda no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Já transitou pela serigrafia, tatuagem e ilustração, gravura e escultura.

16/4

Domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Livre. Grátis.

15 vagas por horário. Distribuição de senhas 30 minutos antes do início de cada turma.

Filmes

A FORÇA DE XANGÔ

Exibição do filme de Iberê Cavalcanti.

O longa-metragem A Força de Xangô registra a única atuação de Dona Ivone Lara no cinema. Inimigo do trabalho, Tonho Tiê gosta mesmo é de viver livre, jogar capoeira e beber no Mercado Modelo. Durante o carnaval conhece Zulmira, uma mulher belíssima. Na quarta-feira de cinzas, dia de Iansã e Xangô, fazem juras de amor e projetos de muitos filhos. Mas o tempo passa e Tonho volta a ser o mulherengo que sempre fora, Zulmira, filha de Iansã, não suporta o descaramento de Tonho e, com o auxílio de sua mãe de santo, invoca um Exu na forma de mulher, para fazer Tonho sofrer e expiar seus pecados. Atormentado pela entidade, Tonho procura as forças de Xangô para se livrar dela.

Brasil, 1978. Drama. Duração: 100 minutos. Direção e Roteiro: Iberê Cavalcanti.

Elenco: Ana Maria Nascimento e Silva, Carlão Elegante, Dona Ivone Lara, Elke Maravilha, Geraldo Rosa, Grande Otelo, Mãe de Santo Delzuíta, Pai de Santo Milton e Zezé Motta.

Iberê Cavalcanti explorou o drama fantástico e o cinema de gênero. Entre os principais longas-metragens dirigidos por ele estão “A Virgem Prometida” (1968), “Um Sonho de Vampiro” (1969), “A Força de Xangô” (1977), “O Dia Marcado” (1977), “Corpo a Corpo - Todos os Sonhos do Mundo” (1984) e “Terra de Deus” (2000).

18/4

Terça, às 19h30

Não recomendado para menores de 14 anos. Grátis

A DONA DA MELODIA

Exibição do filme e bate-papo com Katia Santos, Tuanny Medeiros e mediação de Lucas Nobile.

O curta-metragem A Dona da Melodia apresenta um registro inédito de Dona Ivone Lara, a partir de um recorte da entrevista concedida pela sambista, em sua casa, à pesquisadora Katia Santos. Imagens de arquivo e do acervo da pesquisadora complementam o filme, com edição de Tuanny Medeiros.

Katia Santos é tradutora por formação, escritora e pesquisadora, com pós-doutorado em Estudos Culturais

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde,

no momento coordena o projeto Coletânea Mães Negras Brasileiras no âmbito do Laboratório Estudos Negros.

É autora do livro “Ivone Lara, a Dona da Melodia”, que originou o documentário “A Dona da Melodia”, trabalhos resultantes de sua pesquisa acerca da vida cultural privada dos negros

no Rio de Janeiro a partir do contexto do samba carioca.

Tuanny Medeiros atua como assistente de roteiro e roteirista júnior. Foi co-roteirista do curta de ficção “Manhã de Domingo” (2022), premiado com o Urso de Prata na Berlinale e realizou o curta experimental “Escreva” (2020).

Lucas Nobile é jornalista, crítico musical, pesquisador de cinema e autor de “Dona Ivone Lara: A Primeira-dama do Samba” (Sonora Editora). Foi consultor da Ocupação Dona Ivone Lara do Itaú Cultural em 2015. Participa como co-curador da deste projeto.

19/4

Quarta, das 19h30 às 21h30. Livre. Grátis.

Atividade Acessível em Libras

Vivências, Bate-Papos, Oficinas e Cursos

MURAL URBANO: DONA IVONE LARA

Intervenção visual com William Mophos

Um mural urbano de cinco metros de altura celebra e homenageia Dona Ivone Lara. A obra será realizada usando a técnica de pintura acrílica.

William Mophos é pintor e artista de rua nascido em

São Bernardo do Campo, cidade onde começou a pintar aos 14 anos. Realiza murais urbanos e pinturas realistas em pequenos objetos reciclados, além de participar de exposições coletivas e individuais.

13/4 A 2/7

Terça a sexta das 13h às 22h.

Sábados, domingos e feriados das 9h às 18h. Livre. Grátis.

FACETAS DE IVONE

Intervenção digital com Marília Marz [ @mariliamarz ]

Série de ilustrações que abordam três fases da vida de Dona Ivone Lara: a infância e as influências da família em sua formação; sua trajetória como enfermeira e no serviço social, destacando seu importante papel na reforma psiquiátrica no Brasil ao lado da médica Nise da Silveira e, por fim, sua trajetória como sambista, cantora e compositora.

Marília Marz é ilustradora e quadrinista. Em 2020, seu quadrinho “Indivisível” lhe rendeu a indicação ao troféu HQ MIX 2020 na categoria Novo Talento - Roteirista. Desde abril de 2021, atua como chargista no jornal Folha de São Paulo, versão impressa e digital.

a partir de 13/4

QUANDO EU NASCI JÁ TAVA TODO MUNDO SAMBANDO E EU TAMBÉM COMECEI A SAMBAR

Curso com Coletivo Teatral Trupe Trio e Xavier Filho

A partir de rodas de conversa sobre a vida e a obra de Dona Ivone Lara, jogos teatrais e literários, cantorias e poesias, o curso propõe a criação coletiva da intervenção lítero-musical Se o caminho é meu, deixa eu caminhar.

O Coletivo Teatral Trupe Trio é formado por Daniel Pereira

e Silvani Moreno e atua com peças teatrais infantojuvenis, mediação de leitura e brincadeiras de matrizes africanas. Nesta atividade, o coletivo tem a colaboração de Vitor Cappa.

Xavier Filho compôs seu primeiro samba-enredo aos 15 anos. Participou de bandas como Sambacana e Arte Pura, além de uma coletânea figurando ao lado de nomes como Zeca Pagodinho, Eliana de Lima, Wilson Moreira e Borba.

curso: 13, 14, 20 e 21/4

quintas e sextas, das 14h às 16h. a partir de 60 anos. grátis.

intervenção: 22/4

Sábado, das 15h às 16h. livre. grátis.

DONA IVONE LARA NA LUTA ANTIMANICOMIAL

Bate-papo com André Nader, Creuza Santos, Domênica dos Reis e mediação de Ivani Oliveira.

Reconhecida por sua importância na história da música brasileira, Dona Ivone Lara foi também enfermeira e assistente social. Ao lado da psiquiatra Nise da Silveira, teve uma importante atuação no desenvolvimento do projeto inovador de cuidados humanizados em saúde mental, baseados na terapia ocupacional e arte-terapia no Centro Psiquiátrico Pedro II, onde Dona Ivone trabalhou até a sua aposentadoria, em 1977. Seu trabalho era desenvolvido sob a supervisão de Nise, que lhe permitia utilizar a música como estratégia de tratamento, proporcionando a valorização da cultura popular negra e a recuperação de valores culturais, sociais e afetivos.

O bate-papo vai abordar essa faceta pouco conhecida da trajetória de Dona Ivone, que influenciou na luta antimanicomial e no desenvolvimento dos tratamentos modernos em saúde mental no Brasil.

André Nader é psicólogo e pesquisador das áreas de saúde pública, saúde mental, reforma psiquiátrica, psicanálise e política. É autor do livro “O não ao manicômio: fronteiras, estratégias e perigos”, lançado em 2019.

Creuza Santos é psicóloga e participou ativamente do atendimento em saúde mental na cidade de Mogi das Cruzes, inclusive durante a reforma psiquiátrica.

Domênica dos Reis compõe um grupo de estudos em terapia ocupacional na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e contribuiu na pesquisa sobre a atuação de Dona Ivone nessa área.

Ivani Oliveira é psicóloga, integrante do Instituto Afro Amparo Saúde, docente e supervisora de estágios da Universidade Cidade São Paulo (Unicid).

19/4

Quarta, das 19h às 21h.

Livre. Grátis. Inscrições prévias no Portal do Sesc Mogi

Ação externa no Teatro Manoel Bezerra de Melo > UMC - Universidade de Mogi das Cruzes

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200.

Atividade Acessível em Libras

TPM - TODES PODEM MIXAR: DONA IVONE LARA

Oficina com DJ Miria Alves.

A partir da obra de Dona Ivone Lara, a oficina ensina a arte da mixagem com vinil, passando por estrutura musical (contagem da música, reconhecimento de batida), estilos musicais, musicalidade e ritmo, coordenação motora e montagem de equipamentos.

Miria Alves é DJ desde 2010 e apresenta sets marcados pela mistura entre o jazz e a MPB, com batidas da black music e do hip-hop.

22 e 23/4

Sábado e domingo, das 10h às 14h.

A partir de 16 anos. 15 vagas por dia. Inscrições antecipadas a partir de 14/4:

pelo aplicativo Credencial SescSP e pelo Portal