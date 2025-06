Qualidade do ar na região é boa, considera site especialista

A qualidade do ar nas cidades do Alto Tietê é considerada boa pelo The Weather Channel, canal de televisão e site especialista em clima e previsão do tempo.

O DS fez a busca por cada uma das dez cidades da região no site para entender a situação da qualidade do ar. Em todas, o ar é considerado satisfatório, com a poluição representando risco pequeno ou nulo para a população.

O que muda entre as cidades

O que muda entre as cidades são os principais poluentes. Em Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, o principal poluente é o “PM 2,5”.

O termo significa material particulado e o número se refere a partículas de poeira muito finas no ar que têm 2,5 mícrons ou menos de diâmetro e inclui partículas pequenas, porém inaláveis e que podem penetrar na região torácica do sistema respiratório. Em Guararema, Itaquaquecetuba, Salesópolis e Santa Isabel, o principal poluente é o ozônio.

Informações

O The Weather Channel utiliza informações do Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams), que é um serviço de monitoramento da atmosfera e traz dados e informações em tempo real. O Cams rastreia poluição do ar, energia solar, gases de efeito estufa e a força climática em todo o mundo.