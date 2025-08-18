Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/08/2025
Região

Quântica Teatro Laboratório estreia espetáculo no Sesi Mogi

Estreia acontece nesta sexta-feira (22); entrada é gratuita

18 agosto 2025
entrada é gratuitaentrada é gratuita - (Foto: Divulgação)

O grupo Quântica Teatro Laboratório estreia sua nova montagem no dia 22 de agosto, às 19h30, no Sesi Mogi das Cruzes. Com ingressos gratuitos disponíveis no site do Sesi, o espetáculo é uma livre criação inspirada na obra do dramaturgo alemão Heiner Müller, e reafirma a vocação do grupo para uma cena teatral política no Alto Tietê.

Ambientado no contexto da Revolução Francesa e suas consequências coloniais, o enredo acompanha um grupo de revolucionários franceses enviados à Jamaica com a missão de incitar os escravizados a se rebelarem contra os colonizadores britânicos. O espetáculo coloca em cena o confronto entre ideais e práticas revolucionárias, revelando as complexidades da luta por liberdade, a manutenção da opressão e a fragilidade das utopias diante do poder.

Com referências diretas à obra e ao estilo de Heiner Müller, a peça mergulha na linguagem experimental, entre fragmentos, rupturas e imagens simbólicas que tensionam passado e presente, criando fricções com o cotidiano contemporâneo e suas urgências.

“Trabalhar com Müller é aceitar o risco. O autor propõe uma inversão em todos os nossos sentidos. As fragmentações nos descolocam do cotidiano e do conforto de um raciocínio apenas lógico. Os recortes criados são resposta de uma travessia em grupo em sala de criação.’’  Comenta Priscila Nicoliche, diretora do grupo e da obra.

Antônio Benedito Nicodemo, que assina a segunda dramaturgia inspirada em Heiner Müller para o Quântica, afirma que não interessava uma reconstrução histórica a partir da obra: Nos propusemos também a escutar os ruídos. Os fantasmas coloniais, as repetições brutais, inclusive no nosso país – na mídia - e próximo a nós. Não é apenas sobre a Revolução Francesa. É sobre o que ainda nos revoluciona.”

A obra que tem no elenco Ana Victoria, Benjamin Branco, Gabriel Castilho e Leonardo Scaff, é realizada por meio do PROFAC- Programa de Fomento a Arte e Cultura de Mogi das Cruzes.
 

SERVIÇO

Estreia: 22 de agosto, às 19h30
Local: SESI Mogi das Cruzes – Av. Pedro Machado, 71 – Braz Cubas – Mogi das Cruzes.
Ingressos gratuitos: Disponíveis no site do SESI.
Classificação indicativa: 16 anos.
Rede social do grupo: @quanticateatrolaboratorio

Deixe seu Comentário

