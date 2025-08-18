Quântica Teatro Laboratório estreia espetáculo no Sesi Mogi

O grupo Quântica Teatro Laboratório estreia sua nova montagem no dia 22 de agosto, às 19h30, no Sesi Mogi das Cruzes. Com ingressos gratuitos disponíveis no site do Sesi, o espetáculo é uma livre criação inspirada na obra do dramaturgo alemão Heiner Müller, e reafirma a vocação do grupo para uma cena teatral política no Alto Tietê.



Ambientado no contexto da Revolução Francesa e suas consequências coloniais, o enredo acompanha um grupo de revolucionários franceses enviados à Jamaica com a missão de incitar os escravizados a se rebelarem contra os colonizadores britânicos. O espetáculo coloca em cena o confronto entre ideais e práticas revolucionárias, revelando as complexidades da luta por liberdade, a manutenção da opressão e a fragilidade das utopias diante do poder.

Com referências diretas à obra e ao estilo de Heiner Müller, a peça mergulha na linguagem experimental, entre fragmentos, rupturas e imagens simbólicas que tensionam passado e presente, criando fricções com o cotidiano contemporâneo e suas urgências.

“Trabalhar com Müller é aceitar o risco. O autor propõe uma inversão em todos os nossos sentidos. As fragmentações nos descolocam do cotidiano e do conforto de um raciocínio apenas lógico. Os recortes criados são resposta de uma travessia em grupo em sala de criação.’’ Comenta Priscila Nicoliche, diretora do grupo e da obra.



Antônio Benedito Nicodemo, que assina a segunda dramaturgia inspirada em Heiner Müller para o Quântica, afirma que não interessava uma reconstrução histórica a partir da obra: Nos propusemos também a escutar os ruídos. Os fantasmas coloniais, as repetições brutais, inclusive no nosso país – na mídia - e próximo a nós. Não é apenas sobre a Revolução Francesa. É sobre o que ainda nos revoluciona.”



A obra que tem no elenco Ana Victoria, Benjamin Branco, Gabriel Castilho e Leonardo Scaff, é realizada por meio do PROFAC- Programa de Fomento a Arte e Cultura de Mogi das Cruzes.



SERVIÇO

Estreia: 22 de agosto, às 19h30

Local: SESI Mogi das Cruzes – Av. Pedro Machado, 71 – Braz Cubas – Mogi das Cruzes.

Ingressos gratuitos: Disponíveis no site do SESI.

Classificação indicativa: 16 anos.

Rede social do grupo: @quanticateatrolaboratorio