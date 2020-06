Quase 400 mil auxílios emergenciais são pagos na região; valor chega a R$ 285 mi

Quase 400 mil auxílios emergenciais foram pagos no Alto Tietê nos meses de abril e maio. No total, foram 399.403 pagamentos realizados na região, variando entre parcelas de R$ 600 e de R$ 1.200. Os dados, obtidos pelo DS, foram divulgados pelo Portal da Transparência do governo federal, atendendo determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

O valor total pago no Alto Tietê foi de R$ 285,53 milhões nos dois meses. Em abril, 348.548 pessoas receberam o benefício, totalizando R$ 252,82 milhões pagos. Já no mês de maio, quase 7 vezes menos pessoas receberam o auxílio na região. Foram apenas 50.855 pagamentos, totalizando R$ 32,71 milhões depositados em contas digitais da Caixa Econômica Federal.

Durante o período de pagamento do auxílio emergencial, inúmeras reclamações foram feitas por beneficiários nas redes sociais. Em alguns casos, as pessoas afirmavam que receberam somente a primeira parcela, tiveram o valor retirado da conta ou “deixaram de ser beneficiários” de uma hora para a outra.

No início de maio, o TCU firmou uma parceria para a realização de um “pente fino”, que analisaria os cadastros e constataria possíveis inclusões irregulares na fila para receber o auxílio emergencial.

Há uma diferença abissal na quantidade de pessoas beneficiadas na região em abril, no comparativo com maio. Em Mogi, por exemplo, 87.104 depósitos foram feitos no pagamento do mês 4. Já no mês passado, foram apenas 12.069 pagamentos, 75.035 a menos. O município lidera a lista de transferências na região, seguido de perto por Itaquaquecetuba, que registrou 84.415 pagamentos em abril e 12.787 em maio; e por Suzano, onde 66.590 pessoas receberam o auxílio em abril e 9.754 em maio.

A lista segue com Ferraz de Vasconcelos, que obteve 37.919 pagamentos em abril e outros 5.747 em maio. Poá vem depois, com 24.336 depósitos no mês 4 e 3.393 no 5, fechando a lista das cidades mais populosas da região.