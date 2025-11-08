Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos

Informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged

08 novembro 2025 - 10h00Por Laura Barcelos - da Região
Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregosQuatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos - (Foto: Divulgação/PMMC)

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá estão entre os 50 municípios do estado de São Paulo que mais geraram vagas de emprego em setembro. Juntas, as cidades criaram mais de 1,3 mil empregos. As informações são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo de empregos é o resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado. Em setembro, com 463 vagas, Itaquá ocupa a 19ª posição, seguida por Mogi, com 340 vagas e no 25º lugar; Poá está na 29ª colocação, com 331 vagas criadas; já Arujá, com 228 vagas, está na 37ª posição.

No acumulado do ano, Mogi ocupa o 32º lugar com 2.673 vagas e Itaquá em 35º, com 2.353. Já nos últimos 12 meses, Mogi ficou em 23º, com 2.480 e Itaquá em 30º, com 1.868 vagas.

“O bom resultado é o reflexo direto da nossa economia, que está fortalecida em todos os setores, seja na indústria, no comércio, na construção civil ou nos serviços. Mais gente trabalhando é garantia de renda, de desenvolvimento e prosperidade para as famílias”, afirmou o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

