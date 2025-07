Quatro cidades do Alto Tietê mantêm o programa das Frentes de Trabalho

Quatro cidades do Alto Tietê mantêm em vigor o programa Frentes de Trabalho. Com 770 vagas na região, a iniciativa tem como objetivo capacitar pessoas para ampliar suas chances de emprego, auxiliar na reinserção no mercado por meio de cursos de qualificação, diminuir o desemprego, estimular a autoestima, promover a inclusão social, ampliar o poder de compra e conscientizar sobre a conservação do patrimônio público.

Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba não possuem o programa ativo no momento. No entanto, a Prefeitura de Itaquá ressalta que oferece o programa alternativo "Itaquá Mais Emprego".

Em Suzano o programa está em funcionamento e, na última seleção realizada há dois anos, foram disponibilizadas 400 vagas que ainda estão sendo preenchidas.

Os candidatos, que devem ter de 18 a 59 anos, são chamados à medida que surge a necessidade em algum setor da prefeitura. A Secretaria de Administração convoca os inscritos conforme a ordem de classificação, que leva em consideração os critérios de menor renda per capita, mulheres arrimo de família, maior tempo de desemprego e mais idade, nesta ordem.

A jornada semanal no programa do município é de 30 horas, durante um ano, podendo ser prorrogável por mais um. Neste período, o participante recebe uma bolsa mensal de R$ 1.518,00 (salário mínimo) e vale-transporte. A permanência no programa depende de avaliação contínua e frequência mínima de 95% nas atividades. É importante ressaltar que não há vínculo empregatício entre os participantes e a Prefeitura de Suzano.

Paralelamente, a Frente de Trabalho Municipal em Arujá é um Programa Social da Secretaria de Assistência Social que garante oportunidade, renda e inclusão para pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo a administração, o programa insere, na prática, os bolsistas em diferentes unidades da Prefeitura e, quando necessário, também em setores de outros órgãos parceiros que solicitam apoio, fortalecendo o atendimento público em diversos serviços.

Atualmente, o programa atende 220 bolsistas, sendo 205 mulheres e 15 homens. É importante destacar que, em outubro de 2023, a gestão municipal ampliou o número de vagas de 200 para 220, garantindo mais famílias beneficiadas. Cada bolsista recebe uma bolsa-auxílio de R$ 800,00, valor reajustado recentemente para melhor atender as necessidades do público, além de vale-transporte municipal, quando necessário, e uma cesta básica.

Em Santa Isabel, o programa oferece 150 vagas, das quais 15 são reservadas a beneficiários de programas sociais. No momento, todos que fizeram a inscrição foram chamados. A Prefeitura informou que mais vagas estarão disponíveis após um novo Processo Seletivo ainda sem data. São 38 horas de atividade semanal e o valor da subvenção é de R$ 700 e uma cesta básica.

Já Biritiba-Mirim, também com o programa ativo, não especificou um número de vagas disponível. As inscrições ficaram abertas até esta terça-feira (1º de julho). Os requisitos necessários para se inscrever incluem morar há pelo menos 1 ano no município, estar desempregado por mais de 6 meses, não ter outra fonte de renda, não receber seguro-desemprego, ter condições físicas e mentais adequadas e possuir chave PIX em CPF próprio.