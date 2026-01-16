Quatro estudantes do Alto Tietê embarcam para a Austrália nas próximas semanas

Na sequência dos embarques do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) acompanha o início da jornada de 99 estudantes, que viajam rumo à Austrália entre a próxima segunda-feira (19) e o dia 27 de janeiro. Os alunos selecionados para o intercâmbio de três meses no país da Oceania têm seis cidades como destino: Adelaide, Brisbane, Perth, Burnie, Devonport e Hobart.

Do Alto Tietê, quatro estudantes embarcam para a viagem de três meses. Esses intercambistas da região são das cidades de Mogi das Cruzes e Poá.

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

Além da Austrália, estão na lista de destinos de 2026 a Irlanda, o Canadá e a Nova Zelândia.

As etapas de seleção do Prontos pro Mundo envolvem boas notas no boletim escolar e no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), frequência escolar na escola regular e no curso de inglês, e ser aprovado na prova de proficiência do idioma.