Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 16 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Quatro estudantes do Alto Tietê embarcam para a Austrália nas próximas semanas

Embarques acontecem entre os dias 19 e 27 de janeiro

16 janeiro 2026 - 11h54Por Da região
- (Foto: Divulgação/Seduc-SP)

Na sequência dos embarques do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) acompanha o início da jornada de 99 estudantes, que viajam rumo à Austrália entre a próxima segunda-feira (19) e o dia 27 de janeiro. Os alunos selecionados para o intercâmbio de três meses no país da Oceania têm seis cidades como destino: Adelaide, Brisbane, Perth, Burnie, Devonport e Hobart. 

Do Alto Tietê, quatro estudantes embarcam para a viagem de três meses. Esses intercambistas da região são das cidades de Mogi das Cruzes e Poá.

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais. 

Além da Austrália, estão na lista de destinos de 2026 a Irlanda, o Canadá e a Nova Zelândia.

As etapas de seleção do Prontos pro Mundo envolvem boas notas no boletim escolar e no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), frequência escolar na escola regular e no curso de inglês, e ser aprovado na prova de proficiência do idioma.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Balanço de trabalhos na Câmara mostra Priscila Yamagami entre os vereadores mais produtivos de 2025
Região

Balanço de trabalhos na Câmara mostra Priscila Yamagami entre os vereadores mais produtivos de 2025

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

Psicóloga orienta como manter metas ao longo de 2026
Região

Psicóloga orienta como manter metas ao longo de 2026

Itaquá Park Shopping recebe a primeira Feira de Adoção Pet no dia 17
Região

Itaquá Park Shopping recebe a primeira Feira de Adoção Pet no dia 17

Corredor Ayrton Senna passa por obras de manutenção em Guararema
Região

Corredor Ayrton Senna passa por obras de manutenção em Guararema

Condemat empossa nova diretoria com foco na regionalização da saúde
Região

Condemat empossa nova diretoria com foco na regionalização da saúde