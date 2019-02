Quatro municípios do Alto Tietê são contemplados com aplicação de R$ 59 milhões

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, reuniu-se na manhã desta quarta-feira (27) com prefeitos beneficiários do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) para anunciar o plano de aplicação de recursos para 2019. Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá foram contemplados. A gestão do governador João Doria garantiu R$ 59 milhões para 16 municípios paulistas.

Os recursos garantem projetos de interesse metropolitano e favorecem cidades com maior passivo social. Com esse valor, os municípios terão garantidos R$ 38 milhões, deixados como dívida de 2018.

“Equacionaremos a dívida deixada da gestão passada e garantimos novos investimentos. Com esse valor, podemos corrigir um pouco as desigualdades entre os municípios”, comemorou o Secretário Marco Vinholi.

O Fumefi tem a finalidade de supervisionar e controlar a distribuição e utilização dos recursos, além de aprovar e viabilizar as contratações e a execução dos projetos aprovados.

Os municípios beneficiados são: Biritiba Mirim, Carapicuíba, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itaquaquecetuba, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra, São Lourenço da Serra, Cotia, Jandira, Juquitiba, Poá e Vargem Grande Paulista. Além disso, o Governo trabalha mais fontes de recursos e na modernização do Fumefi para 2020.